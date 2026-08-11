20:52

Le finali di domani

Domani altri azzurri cercheranno di portare a casa delle medaglie: Ceccon disputerà la finale dei 200 dorso, avendo chiuso le semifinali all'ottavo posto. Silvia Di Pietro si giocherà la medaglia d'oro nei 50 farfalla portando in dote il quinto tempo complessivo. Carlos D'Ambrosio proverà ad arrivare a medaglia nella finale dei 100 stile libero. Ha chiuso in testa la sua batteria delle semifinali: quinto tempo generale.

20:25

Due ori e due bronzi: per l'Italia una giornata da incorniciare

Due medaglie d'oro e due medaglie di bronzo. Le finali degli Europei di Nuoto di Parigi regalano soddisfazioni al nuoto azzurro. Simona Quadarella domina gli ottocento metri stile libero e si aggiudica il quarto titolo continentale. Successo anche per Nicolò Martinenghi che si conferma campione europeo nei 100 rana. Nella stessa gara Simone Cerasuolo porta a casa la medaglia di bronzo. Terzo posto e bronzo anche per Sara Curtis, prima azzurra a raggiungere il podio nei 100 stile libero.

20:19

Simona Quadarella sul podio: premiata con l'oro

Simona Quadarella sale sul podio e riceve la medaglia d'oro dopo lo straordinario successo negli 800 stile libero.

20:09

Simona Quadarella: "Vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più"

Simona Quadarella dopo il trionfo negli 800 metri: "Sapevo che la Gose sarebbe partita forte, ma dovevo aspettare e ingranare nella seconda parte. E così è stato. Sono molto contenta. Il mio segreto? Non lo so, diciamo che cerco sempre di mantenermi costante: vincere un titolo europeo è stimolante. Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancora di più. Sono contenta di aver vinto davanti ai miei genitori, mentre mia nipote verrà venerdì per la finale dei 1500".

20:05

SIMONA QUADARELLA MEDAGLIA D'ORO

Quarto titolo europeo per Simona Quadarella che chiude in testa con il tempo di 8:15:55; Gose chiude al secondo posto con oltre tre secondi di ritardo. Terzo posto per la tedesca Werner.

20:04

Quadarella vola verso l'oro

Ai 700 metri Quadarella continua a guadagnare: oltre quattro metri di vantaggio sulla Gose.

20:03

Quadarella prova il break

Simona Quadaraella ai 600 metri prova l'allungo e guadagna circa 2 metri sulla tedesca.

20:01

Quadarella e Gose si giocano l'oro

Ai 450 metri Simona Quadarella avanti, ma con soli sei centesimi di vantaggio sulla Gose. Le due continuano a viaggiare attaccate, con più di 4 secondi di vantaggio sulla Werner, attualmente terza.

20:00

Ai 200 metri Quadarella e Gose in testa

Ai 200 metri Simona Quadarella e la tedesca Gose viaggiano sugli stessi tempi: al terzo posto la tedesca Werner a quasi due secondi di ritardo

19:57

Martinenghi: "Mi sono goduto il podio"

"Me lo volevo godere a pieno questo podio. Non riuscivo mai a cantare l'inno, ma stavolta ce l'ho fatta. E' una medaglia che pesa, che fa parte di un lungo percorso della mia carriera, che spero sia il più lungo possibile".

19:56

Finale degli 800 stile libero: c'è Simona Quadarella

Al via la finale degli 800 stile libero. In vasca Simona Quadarella. La tedesca Gose la rivale principale.

19:54

D'Ambrosio in finale con il quinto tempo

Tempi eccezionali nella seconda batteria delle semifinali: David Popovici ottiene un eccezionale 46.72, nuovo record dei Campionati. Alle sue spalle volano anche lo spagnolo Luca Hoek le Guenedal in 47.26 ed Egor Kornev in 47.27. D'Ambrosio con 47.70 vola in finale con il quinto tempo

19:37

D'Ambrosio chiude al primo posto

Carlos D'Ambrosio chiude al primo posto la prima semifinale dei 100 metri stile libero con il tempo di 47"70. Ottima la prestazione per l'azzurro che vola in finale. Niente da fare per Frigo, che chiude ottavo.

19:35

Due italiani in semifinale nei 100 stile libero

D'Ambrosio e Frigo pronti per la semifinale dei 100 metri stile libero. I due azzurri cercano la finale.

19:33

Di Pietro in finale nei 50 delfino

Al termine delle due semifinali Silvia Di Pietro ottiene il quinto tempo e raggiunge la finale dei 50 delfino. "Non era scontato raggiungere la finale. Sono contenta: ho fatti una gara un pò imprecisa, ma sono soddisfatta di aver cambiato registro rispetto a questa mattina".

19:30

Di Pietro al terzo posto

Silvia Di Pietro chiude al terzo posto, mentre la Capretta termina settima

19:29

Due azzurre in semifinale nei 50 delfino

Di Pietro e Elena Capretta in semifinale nei 50 delfino

19:17

Ceccon si qualifica per la finale

Thomas Ceccon raggiunge la finale dei 200 rana. L'azzurro chiude le semifinali con l'ottavo tempo: "Sono molto sorpreso, speravo di rientrare in finale, almeno una cosa su due l'ho fatta giusta oggi. L'ungherese Khos ha fatto un tempo pazzesco, ma domani è un'altra gara e posso abbassare ancora il mio tempo"

19:11

Ceccon terzo in semifinale nei 200 dorso

Thomas Ceccon chiude al terzo posto la prima semifinale dei 200 dorso. Un risultato che potrebbe spalancargli le porte della finale. 1:55.86, il tempo dell'azzurro. Chiude in testa il greco Apostolos Siskos con John Shortt secondo.

19:10

Benedetta Pilato: "Ce la giochiamo in finale, ma è dura"

Benedetta Pilato, che ha chiuso con il quarto tempo le semifinali: "Questo tempo lo nuoto in tutte le salse. Quest'anno sono cambiate tante cose, ma è tutto l'anno che cerco di migliorare. L'unica cosa che posso fare contro la Evans è nuotare ancora più forte, ma contro un tempo simile è dura: non pensavo che la finale sarebbe stata così competitiva, ma ce la giochiamo".

19:07

Lisa Angiolini: "Sono un pò arrabbiata"

Lisa Angiolini a fine gara: "Sono un pò arrabbiata: ho rischiato, ma forse ho faticato troppo stamane e ne ho risentito in serata. Spero di ritrovare la Lisa migliore in finale".

19:06

Due azzurre in finale nei 100 rana

Due azzurre volano in finale nei 100 rana: Benedetta Pilato, che ottiene il terzo posto in batteria (quarto tempo) con un ottimo 1.05″85. Angiolini raggiunge la finale con l'ottavo tempo.

18:58

Martinenghi: "Ho dato tutto, sono commosso"

"Non ho parole...non so cosa dire. Oggi è stata una gara di cuore, di voglia e di riscatto. Ho dato tutto quello che potevo in acqua", ha detto un Martinenghi particolarmente commosso a fine gara. "Ringrazio tutto il team che mi segue: siamo compagni di squadra, siamo un gruppo unito. E' stato un anno difficilissimo, mi sono commosso e non mi era capitato neanche alle Olimpiadi, ma ogni volta che entro in acqua mi sento meglio. Questo è il mio mondo e voglio continuare a lungo. Non vi libererete difficilmente di me. Non nego che ho pensato che la piscina fosse passata in secondo piano, ho avuto un periodo di down non per mio volere ma per forza di cose, ma quando t accorgi che hai il cuore per lottare non hai più paura".

18:55

Cerasuolo: "Ero pronto a morire in vasca"

Simone Cerasuolo, medaglia di bronzo: "Devo dire la verità: ieri pomeriggio ero nervoso e mi sarei preso a pugni. Oggi ero pronto a morire in guerra per raggiungere il podio. E' stata una finale dura, sono entrato in vasca cattivissimo, ma gli ultimi dieci metri non finivano mai. Ho combattuto fino alla fine e ci ho messo il cuore. Sono davvero contento".

18:52

NICOLO MARTINENGHI CAMPIONE D'EUROPA. CERASUOLO TERZO

Nicolo Martinenghi batte tutti e si aggiudica la medaglia d'oro agli Europei. L'azzurro si conferma campione d'Europa. Medaglia di bronzo per Simone Cerasuolo.

18:51

Due azzurri in finale nei 100 rana

18:49

Curtis: "Scritta una pagina di storia"

Martinenghi e Cerasuolo in finale nei 100 rana. Gli azzurri pronti a dare spettacolo.

"Una medaglia importantissima per la mia crescita, per la mia famiglia. Ho scritto una pagina importante per la storia della nostra squadra. Sono stanchissima, ma molto contenta. Volevo assolutamente spingere sin dall'inizio e sono contenta. Ho perso un centesimo a metà gara, ma va benissimo così. Questo risultato mi spingerà ancora a fare meglio", queste le parole di Sara Curtis dopo la finale.

18:47

Sara Curtis medaglia di bronzo!

Sara Curtis scrive una nuova pagina di storia: l'atleta azzurra chiude al terzo posto la finale dei 100 metri stile libero alle spalle di Steenbergen e van Wijk. La Curtis è la prima italiana ad arrivare sul podio nei 100 stile libero.

18:44

Al via la finale dei 100 metri stile libero femminile: tocca a Sara Curtis

Sara Curtis al via nella finale dei 100 metri stile libero.

18:41

Ceccon chiude al quarto posto: podio sfiorato

L'azzurro sfiora il podio e chiude al quarto posto: la finale viene vinta dal russo Kormev davanti a Maxime Grousset e Pekarski. Ceccon è quarto, con il tempo di 22.72, a soli quattro centesimi dalla medaglia di bronzo e a due decimi dal vincitore.

18:40

Tocca a Ceccon: parte la finale dei 50 farfalla

18:32

A breve la finale dei 200 dorso femminile

Thomas Ceccon al via nella finale dei farfalla. L'azzurro non è tra i favoriti.

Tutto pronto per la prima finale: a breve la 200 dorso femminile. Non ci sono atlete azzurre in vasca.

18:26

Due azzurre cercano la finale

Elena Capretta e Silvia Di Pietro al via delle semifinali dei 50 farfalla. Le due azzurre cercano la qualificazione alla finale.

18:17

Sara Curtis: "Proverò a prendere la medaglia"

Sara Curtis carica in attesa di scendere in vasca per la finale dei 100 stile libero agli Europei di nuoto a Parigi: "Voglio questa medaglia a tutti i costi - ha detto a 'Sky Sport' -. Proverò ad andare a prendermela".

18:09

Ceccon più forte degli imprevisti con il costume

Finale dei 50 farfalla conquistata nonostante gli imprevisti con il costume da Thomas Ceccon, che oggi andrà così a caccia di una medaglia: "Non ne avevo uno di ricambio. Per colpa del QR Code...". APPROFONDISCI

18:01

La 4x100 mista azzurra squalificata per gambata irregolare

Europei amari per la staffetta mista azzurra. Squalificata la 4x100 formata da Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci per gambata irregolare nella frazione a rana.

17:54

Semifinali e finali: il programma della serata e gli azzurri in gara

Questo il programma della serata (dalle ore 18:30) e gli azzurri in gara:

Semifinali e finali - 200 dorso D, 50 farfalla U (Ceccon), 100 sl D (Curtis), 100 rana U (Martinenghi, Cerasuolo), sf 100 rana D (Pilato, Angiolini), sf 200 dorso U (Ceccon), sf 50 farfalla D (Di Pietro, Capretta), sf 100 sl U (D'Ambrosio), 800 sl D (Quadarella), 4x100 mista mix.

17:45

Europei di nuoto: dove seguire le gare in tv e in streaming

Europei di nuoto: tanti gli azzurri impegnati oggi all'Olympic Aquatic Centre di Parigi nelle semifinali e nelle finali della seconda giornata, che saranno trasmesse in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi, Francia