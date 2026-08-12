Razzetti, Busa e Curtis volano in semifinale: Ceccon punta alla finale dei 200 dorso

Thomas Ceccon rinuncia alle batterie dei 100 farfalla agli Europei di nuoto a Parigi. L'azzurro ha preferito concentrarsi sui 200 dorso: competizione che lo vedrà affrontare la finale le ore 18:40 di oggi. Gli azzurri continuano a mettersi in evidenza: Bianca Nannucci e Anna Chiara Mascolo avanzano nei 200m stile libero: con l'ottavo e l'undicesimo tempo.

Razzetti terzo nei 100 farfalla

Termina invece l'avventura di Matilde Biagiotti che ha chiuso in diciottesima posizione la batteria nei 200m stile libero.. Nei 100 farfalla bene Alberto Razzetti che chiude 3° in 51.70 con il nuovo personale, Michele Busa è 5° in 51.82: entrambi vanno in semifinale. Sesto Lorenzo Gargani in 51.96, out dalla semifinali.

Curtis vola nei 50 dorso

Dopo la medaglia di bronzo nei 100m stile libero (prima azzurra ad esserci riuscita), Sara Curtis vola nei 50m dorso. L'azzurra ha chiuso con il miglior tempo la sua batteria ed ha raggiunto la semifinale. Obiettivo raggiunto anche da Costanza Cocconcelli che conferma tutta la sua polivalenza ed è dodicesima. Niente da fare per Federica Toma, che ha ottenuto il 19esimo tempo.