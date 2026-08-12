Europei di nuoto oggi, dove vederli in tv e il programma degli italiani in gara

Prosegue spedito il programma degli italiani impegnati agli Europei di nuoto a Parigi. Per i colori azzurri è stata già una buona mattinata oggi (mercoledì 12 agosto): Sara Curtis si è qualificata alle semifinali dei 50 dorso con il miglior tempo (27"31), la 4x100 stile libero donne ha conquistato la finale, così come Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.