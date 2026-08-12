Europei di nuoto oggi, dove vederli in tv e il programma degli italiani in gara
Prosegue spedito il programma degli italiani impegnati agli Europei di nuoto a Parigi. Per i colori azzurri è stata già una buona mattinata oggi (mercoledì 12 agosto): Sara Curtis si è qualificata alle semifinali dei 50 dorso con il miglior tempo (27"31), la 4x100 stile libero donne ha conquistato la finale, così come Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
Il programma degli italiani di oggi agli Europei di nuoto
Di seguito il programma del pomeriggio:
18.30 semifinali e finali - sf 200 sl D, 200 dorso U (Ceccon), 50 farfalla D (Di Pietro), 100 sl U (D’Ambrosio), 100 rana D (Pilato, Angiolini), sf 200 rana U, sf 50 dorso D, sf 100 farfalla U, 400 misti D, 800 sl U (L. De Tullio), 4x100 sl D.
Dove vedere in tv gli Europei di nuoto
Gli Europei sono trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
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