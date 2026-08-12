PARIGI (FRANCIA) - Altre tre medaglie e un record del mondo per l'Italia del nuoto oggi (mercoledì 12 agosto) agli Europei di Parigi , dove Thomas Ceccon (200 dorso) e Benedetta Pilato (100 rana) hanno vinto il bronzo mentre Sara Curtis ha firmato il nuovo primato mondiale nei 50 dorso vincendo la propria semifinale in 26"63. Strepitoso poi l' argento conquistato dalle azzurre della 4x100 stile libero (Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino, Alessandra Mao e Sofia Morini) . Bene anche Christian Mantegazza che ha staccato il pass per la finale dei 200 rana . Rivivi la diretta sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:29

Argento per la 4x100 azzurra!

Strepitosa prestazione della staffetta 4×100 stile libero: Menicucci, Curtis, Tarantino e Mao conquistano la medaglia d'argento alle spalle dell'Olanda con il nuovo record italiano!

20:18

De Tullio sesto nella finale degli 800 stile libero

Luca De Tullio ha chiuso al sesto posto la finale degli 800 stile libero agli Europei di Parigi, vinta da Liebmann davanti all'ungherese Sarkany e all'altro tedesco Schwarz.

20:04

Alzetta e Pirovano fuori dal podio nei 400 misti

Giada Alzetta e Anna Pirovano fuori dal podio nei 400 misti agli Europei di Parigi: le azzurre hanno chiuso la finale rispettivamente al sesto e all'ottavo posto. Oro all'irlandese Walsh davanti alla britannica Smith e alla polacca Kozan.

19:56

Premiazione dei 100 rana: bronzo al collo di Benedetta Pilato

È il momento della cerimonia di premiazione dei 100 rana femminili agli Europei di Parigi: sul podio anche l'azzurra Benedetta Pilato, che dopo il terzo posto nella finale si mette al collo la medaglia di bronzo.

19:46

Curtis: "Record del mondo è un sogno che si realizza, adesso voglio l'oro"

"È un sogno che si realizza, ora voglio solo andarmi a prendere l'oro vincendo la finale. È stato inaspettato ma voluto, sarebbe che prima o poi sarebbe arrivato". Così Sara Curtis dopo il record mondiale dei 50 dorso firmato in semifinale agli Europei di Parigi.

19:44

Razzetti primo degli esclusi dalla finale dei 100 farfalla

Quarto posto per Alberto Razzetti nella seconda semifinale dei 100 farfalla: l'azzurro è il primo degli esclusi.

19:40

Busa solo settimo nella prima semifinale dei 100 farfalla

Michele Busa ha chiuso al settimo posto la prima semifinale dei 100 farfalla agli Europei di Parigi ed è praticamente fuori dalla finale.

19:36

Curtis fa il record del mondo nella seconda semifinale dei 50 dorso!

Sara Curtis ha vinto la seconda semifinale dei 50 dorso agli Europei di Parigi firmando il nuovo record del mondo (26:63). Fuori dalla finale invece l'altra azzurra Costanza Cocconcelli.

19:33

Cocconcelli quarta nella prima semifinale dei 50 dorso

Costanza Cocconcelli ha chiuso al quarto posto la prima semifinale dei 50 dorso. Ora tocca a Sara Curtis (primatista europea) nella seconda batteria.

19:24

Mantegazza: "La testa c'è, ci vediamo in finale"

"Sono contento, la testa c'è e ci vediamo in finale": così l'azzurro Christian Mantegazza ai microfoni di 'Sky Sport' dopo aver conquistato il pass per la finale dei 200 rana agli Europei di Parigi (terzo nella sua batteria, settimo tempo complessivo).

19:18

Premiazione 200 dorso: bronzo al collo di Ceccon

È il momento della cerimonia di premiazione dei 200 dorso agli Europei di Parigi: sul podio anche l'azzurro Thomas Ceccon, che dopo il terzo posto nella finale si mette al collo la medaglia di bronzo.

19:15

Mantegazza stacca il pass per la finale dei 200 rana

Missione compiuta per l'azzurro Christian Mantegazza, a cui è bastato il terzo posto (settimo posto complessivo) nella prima semifinale dei 200 rana per staccare il pass per la finale degli Europei di Parigi.

19:10

Pilato dopo il bronzo nei 100 rana: "Medaglia che vale tanto"

"Sicuramente non è il mio miglior tempo ma sono ovviamente molto contenta. È un bronzo che vale tanto in una finale di altissimo livello. Restare tra le migliori non è mai scontato e riconfermarsi è difficile". Queste le prime parole di Benedetta Pilato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il terzo posto nella finale dei 100 rana agli Europei di Parigi.

19:08

Mantegazza terzo nella prima semifinale dei 200 rana

L'azzurro Christian Mantegazza ha chiuso al terzo posto la prima semifinale dei 200 rana maschili agli Europei di Parigi.

19:03

Pilato si prende il bronzo nei 100 rana, ottava Angelini

Medaglia di bronzo per Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi, dove ha chiuso la finale dietro alla britannica Evans (oro) e all'irlandese Mc Sharry (bronzo). Ottava l'altra azzurra Lisa Angelini.

19:00

Ceccon soddisfatto del bronzo: "Finalmente si vedono i risultati"

"Ho lavorato tanto quest'anno e finalmente si vedono i risultati". Questo il primo commento di Thomas Ceccon dopo il bronzo nei 200 dorso: "Non valevo il tempo delle qualificazioni, adesso valgo 1:53.9 che è a due secondi dal record del mondo e in due anni si può pensare di avvicinarlo" ha detto l'azzurro ai microfoni di Sky Sport.

18:59

In vasca Pilato e Angiolini nella finale dei 100 rana

Ora tocca alle azzurre Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nella finale dei 100 rana agli Europei di Parigi.

18:56

D'Ambrosio settimo nella finale dei 100 stile libero

L'azzurro Carlos D'Ambrosio ha chiuso al settimo posto la finale dei 100 stile libero. Oro al rumeno Popovici (record europeo) davanti al greco Kornev e all'ungherese Milak.

18:51

Di Pietro fuori dal podio nei 50 farfalla: ha chiuso ottava

Niente medaglia per Silvia Di Pietro nei 50 farfalla (25:97), che ha mancato il podio chiudendo ottava nella finale degli Europei di Parigi. Oro a Sjostrom davanti alla belga Vanotterdijk e all'altra svedese Junevik

18:48

In vasca l'azzurra Di Pietro nella finale dei 50 farfalla

Ora tocca a Silvia Di Pietro: l'azzurra è pronta a misurarsi nella finale dei 50 farfalla in questi Europei di Parigi.

18:46

Ceccon è di bronzo nei 200 dorso con il record italiano!

Medaglia di bronzo e record italiano nella finale dei 200 dorso agli Europei di Parigi per Thomas Ceccon in 1:53:96. Oro all'ungherese Kos e argento al greco Siskos.

18:41

Ora tocca a Ceccon nella finale dei 200 dorso

Ora tocca a Thomas Ceccon, campione olimpico dei 100 dorso, che va a caccia di una medaglia nella finale dei 200 dorso in questi Europei di Parigi.

18:39

Ottavo posto per Mascolo: come Nannucci è fuori dalla finale dei 200 sl

Ottavo e ultimo posto per Anna Chiara Mascolo nella seconda semifinale dei 200 stile libero. Come l'altra azzurra Bianca Nannucci ha mancato così il pass per la finale.

18:35

Nannucci quinta nella semifinale dei 200 sl

Bianca Nannucci quinta nella prima batteria delle semifinali dei 200 stile libero. Per lazzurra in bilico il pass per la finale.

18:31

Via alle gare: le azzurre Mascolo e Nannucci nelle semifinali dei 200 sl

Via alla sessione serale di gare con Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci impegnate nelle semifinali dei 200 stile libero. Nella prima batteria scenderà in vasca Bianca Nannucci.

18:24

Ceccon e la battuta social sui pomodori in vista della finale dei 200 dorso

"Piuttosto che fare ancora i 200 dorso vado a zappare i campi di pomodori". Questo lo scherzoso post pubblicato su X da Thomas Ceccon in vista della finale dei 200 dorso agli Europei di Parigi che lo vedrà andare oggi a caccia di una medaglia. Una battuta che ha poi spiegato a ridosso della gara odierna ai microfoni di 'Sky', dopo aver ricevuto dall'intervistatore un pomodoro 'portafortuna': "Il mio obiettivo è farli alle prossime Olimpiadi e se a Los Angeles dovessi vincerli smetterò davvero di farli e abbandonerò la mia carriera da duecentista per concentrarmi sui 100 e sui 50".

18:12

Sale l'attesa all'Olympic Aquatic Centre: tra poco via alle gare

Sale l'attesa all'Olympic Aquatic Centre di Parigi, dove tra un quarto d'ora inizierà la sessione serata di gare degli Europei di nuoto con diversi azzurri e diverse azzurre in vasca.

18:03

"Un anno difficile": Martinenghi commosso dopo l'oro nei 100 rana

"Ho avuto un anno difficile": queste le parole pronunciate da un commosso Nicolò Martinenghi dopo l'oro nei 100 rana conquistato ieri agli Europei di Parigi. LEGGI TUTTO

17:50

Italia finalmente protagonista con il nuoto

Dopo un'estate amara per l'Italia del calcio, rimasta fuori per la terza volta di fila dai Mondiali, i colori azzurri sono tornati finalmente protagonisti grazie al nuoto e ai nostri atleti che stanno dando spettacolo agli Europei di Parigi. APPROFONDISCI

17:42

Finali e semifinali: gli azzurri e le azzurre in gara stasera

Ecco tutte le azzurre e gli azzurri in gara nella serata odierna agli Europei di nuoto di Parigi:

FINALI - Thomas Ceccon (200 dorso), Silvia Di Pietro (50 farfalla), Carlos D'Ambrosio (100 sl), Benedetta Pilato e Lisa Angiolini (100 rana F), Luca De Tullio (800 sl U), Giada Alzetta e Anna Pirovano (400 misti F), 4x100 sl F (Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino, Alessandra Mao e Sofia Morini).

SEMIFINALI - Anna Chiara Mascolo e Bianca Nannucci (200 sl F), Christian Mantegazza (200 rana U), Sara Curtis e Costanza Cocconcelli (50 dorso F), Alberto Razzetti e Michele Busa (100 farfalla U).

17:31

Europei di nuoto oggi: dove vederli in tv e in streaming

Le gare odierne degli Europei di nuoto a Parigi, con l'Italia tra le protagoniste più attese, saranno trasmesse in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi, Francia