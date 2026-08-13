Europei di nuoto oggi, Sara Curtis cerca l'oro nei 50m dorso: dove vederla in tv e il programma degli italiani in gara

L'Italia del nuoto aspetta con ansia la finale dei 50m dorso femminile , che vedrà in scena Sara Curtis. L'azzurra, ieri ha messo la sua firma sul record del mondo, abbassando di due decimi il precedente primato dell’australiana McKeown (da 26”86 26”63) e oggi tenterà di fare ancora meglio nella finale che assegna la medaglia europea . Grande attesa anche per la finale dei 200m rana maschili, con Christian Mantegazza in vasca.

Il programma degli italiani di oggi agli Europei di nuoto

Di seguito il programma delle gare in programma oggi e che vedranno gli atleti e le atlete azzurre in gara:

Programma mattutino: batterie - 200 sl U (D’Ambrosio, M. De Tullio, Barbotti, Ragaini), 100 farfalla D (Borrelli, Cocconcelli, Gastaldi, Alzetta), 50 dorso U (Mi. Lamberti, Ceccon, Del Signore, Lazzari), 200 rana D (Angiolini, Pirovano), 4x100 sl U (Italia), 1.500 sl D (Quadarella)

Programma serale dalle18.30: semifinali e finali - 100 farfalla U, 50 dorso (Curtis) D, sf 200 sl U, sf 100 farfalla D, sf 50 dorso U, sf 200 rana D, 200 rana U (Mantegazza), 200 sl D, 4x100 sl U

Dove vedere in tv gli Europei di nuoto

Gli Europei di nuoto, in programma a Parigi, sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e in streaming su Raiplay e NOW.