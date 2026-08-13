Quella di ieri è stata una giornata storica per il nuoto italiano, ma oggi (giovedì 13 agosto) si torna nuovamente in vasca agli Europei di Parigi con nuove chance di conquistare medaglie. Tutti gli occhi erano inevitabilmente puntati su Sara Curtis , e l'attesa è stata ripagata: oro e altro record del mondo nei 50 dorso , una giornata da sogno per la 19enne azzurra.

19:51

L'Ungheria vince la staffetta maschile!

Si chiude qui la giornata a Parigi: l'Ungheria rimonta nel finale e beffa la Russia, prendendosi la medaglia d'oro!

19:45

Tocca alla staffetta maschile

Si chiude la giornata con la staffetta maschile, finale a cui purtroppo l'Italia non prenderà parte.

19:43

Seemanova oro nei 200 stile libero

Rimonta finale da urlo della ceca Seemanova, che vince la medaglia d'oro nei 200 stile libero.

19:40

È il momento dei 200 stile libero femminili

Ultime due gare della giornata che non vedono l'Italia presente: si parte con i 200 stile libero femminili.

19:36

Christian Mantegazza sesto nei 200 rana

Trionfa l'inglese Nowacki, l'azzurro Christian Mantegazza chiude solo sesto alla fine.

19:33

Sara Curtis ancora molto emozionata

"Cantare l'inno è stato bellissimo, sono felicissima, non so che cosa dire. Per me significa veramente il mondo, sto scrivendo la storia dell'Italia e la mia". Così Sara Curtis dopo il podio.

19:32

Ultima finale per l'Italia della giornata: tocca a Christian Mantegazza!

Ultima finale della giornata per l'Italia con i 200 rana di Christian Mantegazza!

19:26

Sara Curtis sul gradino più alto del podio!

Grande festa a Parigi, dove risuona l'inno di Mameli con Sara Curtis sul gradino più alto del podio.

19:18

Angiolini fuori dalla finale dei 200 rana

Risultato a sorpresa dalla seconda semifinale, che a sorpresa esclude Angiolini dalla finale nonostante il quarto tempo nella sua semifinale. Che peccato per l'azzurra.

19:12

Angiolini quarta nella semifinale 200 rana

Prima semifinale dei 200 rana, Angiolini quarta con un buon tempo, in lizza per un posto in finale. Male Pirovano, settima e quasi sicuramente fuori.

19:07

Ceccon si qualifica, fuori Lamberti

Si chiude la seconda semifinale dei 50 dorso maschili: Ceccon quinto si qualifica (ottavo tempo in totale), mentre Lamberte sesto è eliminato.

19:03

Semifinali 50 dorso, tocca a Ceccon e Lamberti

Termina la prima semifinale dei 50 dorso, ora la seconda con Ceccon e Lamberti in vasca. Sanno già che tempi serviranno per passare alla finale.

18:59

Peccato Anita Gastaldi, è la prima delle escluse

La seconda semifinale si chiude con una brutta notizia per Anita Gastaldi, che è la prima delle escluse dalla finale di domani.

18:54

Anita Gastaldi bene nei 100 farfalla

Buon tempo di Anita Gastaldi nella semifinale dei 100 farfalla, ma dovrà aspettare la seconda per scoprire l'eventuale qualificazione.

18:51

Carlos D'Ambrosio si qualifica per i 200 stile libero

Resta il quarto tempo di Carlos D'Ambrosio che si qualifica per la finale dei 200 di domani.

18:48

Carlos D'Ambrosio bene nei 200 stile libero

Carlos D’Ambrosio chiude al quarto posto la prima semifinale dei 200 stile libero, nuotando 1:45.38. Ora dovrà aspettare la seconda semifinale per scoprire se riuscirà a qualificarsi in finale.

18:43

Sara Curtis emozionata dopo il trionfo

"Sono contentissima, è stata dura gestire le emozioni di ieri, ho faticato ad addormentarmi. Ho cercato di tenere tutto da parte e di giocarmela fino alla fine. Sono contentissima, è assurdo, sono contento. Un'altra follia da parte mia. Senza i miei genitori nulla di questo sarebbe possibile, voglio andare ad abbracciarli. È un sogno, sono contentissima". Così Sara Curtis dopo il trionfo nei 50 dorso.

18:41

Sara Curtis da sogno, prestazione incredibile nei 50 dorso

Non ci sono parole per descrivere il capolavoro della 19enne azzurra, che un giorno dopo migliora il suo record del mondo e si porta a casa una bellissima medaglia d'oro, dando più di mezzo secondo alla seconda classificata.

18:39

+++ SARA CURTIS TRIONFA NEI 50 DORSO! È MEDAGLIA D'ORO CON ALTRO RECORD DEL MONDO! +++

Straordinaria Sara Curtis, che si prende la medaglia d'oro nei 50 dorso con il tempo di 26.56, un altro record del mondo!

18:36

Tocca a Sara Curtis!

E ora tutti gli occhi su Sara Curtis per la finale dei 50 dorso femminili. L'azzurra fa il suo ingresso tra gli applausi del pubblico. 26.63 il suo tempo (record del mondo) di ieri. Attesa alle stelle.

18:34

Milak vince l'oro e fa il record Europeo

49.48 per l'ungherese Milak, che vince l'oro e conquista anche il record Europeo.

18:31

Si parte con i 100 farfalla maschili: non c'è l'Italia

Sta per iniziare il programma con i 100 farfalla maschili, ma in questa finale non c'è l'Italia.

18:21

Tra pochi minuti si parte, ci sarà subito Sara Curtis

Atmosfera già caldissima all’Olympic Aquatics Centrer di Parigi, dove tra dieci minuti inizierà il programma della serata. Si parte con i 100 farfalla uomini, che non vedono la presenza di atleti azzurri, ma subito dopo ci saranno i 50 dorso con Sara Curtis!

18:14

Il medagliere: l'Italia insegue la Gran Bretagna

Il medagliere degli Europei di Parigi vede al momento l'Italia seconda (8 medagli, 2 ori), che insegue la Gran Bretagna (6 medaglie, 4 ori).

18:10

I risultati della mattina: disastro della 4x100 maschile

Sempre dalla sessione di mattina arriva una brutta notizia per l'Italia: sfuma la finale per la staffetta azzurra maschile 4x100 stile libero. Manuel Frigo (49"38), Alessandro Miressi (49"13), Lorenzo Ballarati (48"64) e Leonardo Deplano (48"44) hanno chiuso undicesimi in 3'15"59, per l'ingresso in finale serviva essere più veloci del 3'15"35 della Germania ottava ed ultima delle ammesse.

17:53

I risultati della mattina: Quadarella vola con il miglior tempo

Nella sessione di mattina Simona Quadarella si è qualificata con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16'05"28. La russa Kseniia Misharina è seconda in 16'08"71, la tedesca Isabel Gose terza in 16'10"51. La finale è in programma nella serata di venerdì 14 agosto.

17:43

Sara Curtis in vasca dopo una giornata da sogno

La giovane azzurra Sara Curtis si è qualificata alla finale dei 50 dorso con il tempo da urlo di 26 secondi e 63 centesimi, il nuovo record del mondo. E la sua giornata è proseguita con l'argento nella staffetta femminile. La Curtis è in grandissima forma e oggi è la grande favorita per la medaglia d'oro nei 50 dorso.

17:32

Europei di nuoto, giovedì 13 agosto: il programma

ore 18.30: Finale 100 farfalla uomini

ore 18.36: Finale 50 dorso donne - Sara Curtis

ore 18.41: semifinali 200 stile libero uomini - Carlos D’Ambrosio

ore 18.51: semifinali 100 farfalla donne - Anita Gastaldi

ore 19: semifinali 50 dorso uomini - Michele Lamberti e Thomas Ceccon

ore 19.07: semifinali 200 rana donne - Lisa Angiolini e Anna Pirovano

ore 19.29: Finale 200 rana uomini - Christian Mantegazza

ore 19.36: Finale 200 stile libero donne

ore 19.43: Finale staffetta 4x100 stile libero uomini

17:25

Europei di nuoto a Parigi: altra grande giornata per l'Italia

Tra un'ora inizierà il programma delle semifinali e finali di nuoto: aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Parigi - Francia