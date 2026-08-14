Europei di nuoto oggi, Simona Quadarella a caccia del bis: dove vederla in tv e il programma degli italiani in gara
Continuano le emozioni ai campionati Europei di nuoto in corso di svolgimento a Parigi. Dopo lo straordinario oro vinto da Sara Curtis, oggi toccherà a Simona Quadarella. La nuotatrice azzurra sarà impegnata nella finale dei 1500m stile libero e cerca un nuovo successo. In serata riflettori puntati anche su Ceccon, nei 50m dorso.
Il programma degli italiani di oggi agli Europei di nuoto
Di seguito il programma delle gare in programma oggi e che vedranno gli atleti e le atlete azzurre in gara:
Programma mattutino: batterie - 50 sl D (Curtis, Capretta, Di Pietro, Menicucci), 50 rana U (Viberti, Martinenghi, Cerasuolo), 100 dorso D (Toma, Cocconcelli), 200 farfalla U (Burdisso, Camozzi, Razzetti), 200 misti D (Della Corta, Gastaldi, Pirovano), 4x100 sl mix (Italia), 1.500 sl U (L. De Tullio, Diodato)
Programma serale dalle18.30: semifinali e finali - 100 farfalla D, 200 sl U (D’Ambrosio), 200 rana D, sf 100 dorso D, sf 50 rana U, sf 50 sl D, sf 200 farfalla U, sf 200 misti D, 50 dorso U (Ceccon), 1.500 sl D (Quadarella), 4x100 sl mix
Dove vedere in tv gli Europei di nuoto
Gli Europei di nuoto, in programma a Parigi, sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e in streaming su Raiplay e NOW.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS