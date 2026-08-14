Europei di nuoto oggi, Simona Quadarella a caccia del bis: dove vederla in tv e il programma degli italiani in gara

Dopo il successo negli 800m, la nuotatrice romana cerca l'oro nella finale dei 1500m stile libero: tutti i dettagli sulle gare

2 min

Pubblicato il 14.08.2026, 09:27

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Continuano le emozioni ai campionati Europei di nuoto in corso di svolgimento a Parigi. Dopo lo straordinario oro vinto da Sara Curtis, oggi toccherà a Simona Quadarella. La nuotatrice azzurra sarà impegnata nella finale dei 1500m stile libero e cerca un nuovo successo. In serata riflettori puntati anche su Ceccon, nei 50m dorso. 

Il programma degli italiani di oggi agli Europei di nuoto

Di seguito il programma delle gare in programma oggi e che vedranno gli atleti e le atlete azzurre in gara: 

Programma mattutino: batterie - 50 sl D (Curtis, Capretta, Di Pietro, Menicucci), 50 rana U (Viberti, Martinenghi, Cerasuolo), 100 dorso D (Toma, Cocconcelli), 200 farfalla U (Burdisso, Camozzi, Razzetti), 200 misti D (Della Corta, Gastaldi, Pirovano), 4x100 sl mix (Italia), 1.500 sl U (L. De Tullio, Diodato) 

Programma serale dalle18.30:  semifinali e finali - 100 farfalla D, 200 sl U (D’Ambrosio), 200 rana D, sf 100 dorso D, sf 50 rana U, sf 50 sl D, sf 200 farfalla U, sf 200 misti D, 50 dorso U (Ceccon), 1.500 sl D (Quadarella), 4x100 sl mix

Dove vedere in tv gli Europei di nuoto

Gli Europei di nuoto, in programma a Parigi, sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e in streaming su Raiplay e NOW.

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