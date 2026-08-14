Europei di nuoto oggi, Simona Quadarella a caccia del bis: dove vederla in tv e il programma degli italiani in gara

Continuano le emozioni ai campionati Europei di nuoto in corso di svolgimento a Parigi. Dopo lo straordinario oro vinto da Sara Curtis, oggi toccherà a Simona Quadarella. La nuotatrice azzurra sarà impegnata nella finale dei 1500m stile libero e cerca un nuovo successo. In serata riflettori puntati anche su Ceccon , nei 50m dorso.

Il programma degli italiani di oggi agli Europei di nuoto

Di seguito il programma delle gare in programma oggi e che vedranno gli atleti e le atlete azzurre in gara:

Programma mattutino: batterie - 50 sl D (Curtis, Capretta, Di Pietro, Menicucci), 50 rana U (Viberti, Martinenghi, Cerasuolo), 100 dorso D (Toma, Cocconcelli), 200 farfalla U (Burdisso, Camozzi, Razzetti), 200 misti D (Della Corta, Gastaldi, Pirovano), 4x100 sl mix (Italia), 1.500 sl U (L. De Tullio, Diodato)

Programma serale dalle18.30: semifinali e finali - 100 farfalla D, 200 sl U (D’Ambrosio), 200 rana D, sf 100 dorso D, sf 50 rana U, sf 50 sl D, sf 200 farfalla U, sf 200 misti D, 50 dorso U (Ceccon), 1.500 sl D (Quadarella), 4x100 sl mix

Dove vedere in tv gli Europei di nuoto

Gli Europei di nuoto, in programma a Parigi, sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e in streaming su Raiplay e NOW.