Ancora Italia, ancora Europei di nuoto. Dalle 18.30 si torna in vasca a Parigi, altra sessione di semifinali e finali con tanti azzurri protagonisti. Su tutti Sara Curtis (semifinale 50 stile), Simona Quadarella (finale 1500) e Thomas Ceccon (finale 50 dorso). Nel frattempo, poi, tiene banco la questione allenatore di Gregorio Paltrinieri e del fondo azzurro di Ostia. Fabrizio Antonelli, infatti, ha accettato l'offerta dalla Cina e oggi è stato ufficialmente annunciato l'addio alla federazione e al capitano italiano. Ancora non si sa chi, da qui a Los Angeles 2028, erediterà il suo lavoro. Di seguito, dalle vasche di riscaldamento alle premiazioni, la giornata in tempo reale.

19:31

Seconda semifinale dei 200 delfino, ci sono Razzetti e Camozzi

Seconda semifinale dei 200 delfino: ci sono Razzetti e Camozzi. Razzetti vince con 1:54. 67. Alberto va in finale con il terzo tempo complessivo

19:28

In vasca c'è Leon Marchand, pubblico impazzito

In acqua, nei 200 delfino, per la semifinale c'è Leon Marchand, staordinario campione (quattro ori a Parigi 2024). Il francese vince la prima semifinale

19:24

+++ Sara Curtis terza, va in finale nei 50 stile libero +++

Sara Curtis arriva terza con 24.13. Va in finale con il quarto tempo complessivo. Fuori, invece, Silvia Di Pietro: "Mi dispiace aver lasciato dei colpi in canna in questo Europeo, tiferò per Sara domani". Sara Curtis: "So cosa ho sbagliato quindi sono contenta per come è andata. Vedremo domani come andrà, ce la giocheremo al centesimo. Adesso avrò la staffetta, quindi rimanete connessi"

19:22

Sara Curtis in acqua nei 50 stile

Seconda semifinale dei 50 stile libero, in acqua c'è Sara Curtis

19:20

Semifinale 50 stile libero, tocca a Silvia Di Pietro

Semifinale 50 stile libero femminile, Silvia Di Pietro quinta con 24.77. Vince la campionessa Sarah Sjostrom (23.83)

19:07

Cerasuolo: "Sarà una finale da nervi tesi"

"Ho fatto qualche errorino in più, calcolando un po'. Ho tirato giù qualche centesimo da stamattina, sarà una bella finale. Per me sarà una finale di ripresa perché faccio un po' fatica in questa distanza", così Martinenghi dopo la semifinale. Cerasuolo: "Sarà una finale da nervi tesi, ho fatto più sbavature rispetto a stamattina. Ho avuto difficoltà alla partenza"

19:04

+++ Martinenghi e Cerasuolo in finale nei 50 rana +++

Dopo Martinenghi, anche Cerasuolo va in finale con 26.23. Simone entra in finale col primo tempo e quindi sarà in corsia numero 4, Tete entra con il secondo e quindi domani sarà in corsia numero 5

18:59

+++ Semifinali 50 rana, tocca a Martinenghi e Cerasuolo +++

Semifinali 50 rana, tocca a Martinenghi e Cerasuolo. Il campione dei 100, corsia numero 4, è nella prima semifinale. Che vince, in 26.62. Tete è in finale, adesso tocca a Cerasuolo

18:54

Seconda semifinale 100 dorso, Federica Toma è fuori

Con questa seconda semifinale si completa il quadro delle finaliste: Federica Toma è fuori dalle 8, il suo è il decimo tempo complessivo

18:52

Nuoto Europei, 100 dorso: prima semifinale con Federica Toma

Prima semifinale nei 100 dorso: Federica Toma è quarta con 1.00.05. Difficile il suo ingresso in finale: "Ci ho provato, pensavo di essere passata un po' più forte. Ho dato tutto"

18:44

D'Ambrosio: "Ho avuto un problema nella terza virata"

"Con il mio migliore sarei arrivato a podio, nella terza virata sono scivolato un po' con i piedi, non doveva capitare ma purtroppo è andata così. La gara nel complesso non è andata male, volevo venire qui a divertirmi, e così è stato, fino all'ultimo 50 a parte Popovici eravamo tutti lì": così Carlos D'Ambrosio, 19 anni, dopo la finale dei 200 stile

18:40

+++ Finale 200 stile maschile, D'Ambrosio fuori dal podio +++

Nella finale dei 200 stile maschili Carlos D'Ambrosio è fuori dal podio con 1.45.19. Di fatto, l'azzurro è crollato negli ultimi 50 metri, arrivando quindi. Vince Popovici, secondo il lituano Navikonis, la sorpresa di giornata, terzo invece l'infinito James Guy

18:38

Finale 200 stile maschile, D'Ambrosio dopo i 100 metri è terzo

Dopo 100 metri Carlos D'Ambrosio è terzo con 50.86. In testa, ovviamente, Popovici

18:36

Duecento stile maschile, tocca a D'Ambrosio in finale

Prima finale con l'Italia impegnata. Duecento stile maschile, c'è Carlos D'Ambrosio, primatista italiano. È in corsia numero 6. Può andare sul podio? Difficile, ma possibile. Deve, però, fare la gara perfetta. Il favorito è David Popovici

18:34

+++ Si inizia: Vanotterdijck vince i 100 delfino femminile +++

Vanotterdijck, belga, vince la prima finale di giornata: sono i suoi i 100 delgfino femminile con 56.08

18:30

Laure Manaudou a bordovasca, tra poco si inizia

Come sempre, grandi ex del nuoto francese vanno a bordovasca a salutare il pubblico prima dell'inizio delle gare. Oggi tocca a Laure Manaudou, grandissima campionessa degli Anni Duemila e, a lungo, anche rivale di Federica Pellegrini. Non solo in vasca.

18:14

Sara Curtis, il balletto della mamma fa il giro del mondo

Intanto, in attesa che inizino le gare, il video del balletto della mamma di Sara Curtis dopo l'oro nei 50 dorso, con record del mondo, diventa virale. E non solo in Italia: eccolo

18:09

Nuoto, alle 18.30 si parte: il programma di venerdì 14 agosto

Penultima giornata degli Europei di nuoto: QUI il programma completo della serata

Parigi, Francia