Europei nuoto diretta oggi, segui live Curtis, Martinenghi, Razzetti, Pilato, Ceccon

Penultima giornata degli Europei di nuoto in corso a Parigi. L'Italia, anche oggi, a caccia di medaglie: Martinenghi e Cerasuolo nella rana, Razzetti nei 200 farfalla, Curtis nei 500 stile e Gastaldi nei 200 misti femminili: il programma è ricco e gli Azzurri, ancora una volta, vogliono essere protagonisti. Di seguito, dalle prime vasche di riscaldamento alle premiazioni finali, la cronaca di giornata in tempo reale.

20:28

Ceccon secondo nella sua semifinale, è in finale

Ceccon secondo nella sua semifinale: 52.93, è in finale

20:21

Semifinali 100 dorso, tocca a Ceccon

Semifinali 100 dorso al maschile, tocca a Ceccon, corsia numero 6 della seconda semifinale per il campione olimpico e primatista del mondo

19:47

Momento premiazioni: Martinenghi e Cerasuolo sul podio

Momento premiazioni, inno italiano per Tete Martinenghi: "Quando sono sereno riesco a performare al meglio. Sono molto legato a quello che faccio e lo faccio col sorriso. Prima di venire qui in una risonanza si vede che le immagini non sono ancora perfetto, ma va bene così. Da quando sono qui non ricordo neanche di aver avuto un infortunio (alla spalla sinistra, ndr)". E Simone Cerasuolo che, però, è meno sorridente. Voleva l'oro, è campione del mondo in carica, un po' di rammarico ci sta: "Faccio fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. Lui ha fatto la gara che voleva, io no".

19:40

+++ Record del mondo spaziale del tedesco Liebmann +++

14:26.79: è questo il tempo spaziale con cui il tedesco Liebmann, 19 anni compiuti a marzo, vince la medaglia d'oro nei 1500 stile liberon e frantuma il record del mondo. È la prima volta che un uomo scende sotto il muro dei 14 minuti e 30 secondi. De Tullio arriva quinto

19:32

A metà gara De Tullio è sesto

A metà gara nella finale dei 1500 stile maschile De Tullio è sesto, ampiamente fuori dalla lotta per il podio

19:24

Finale 1500 stile libero, per l'Italia c'è De Tullio

Finale dei 1500 stile libero uomini, per l'Italia c'è De Tullio. Il podio è molto difficile

19:12

Sara Curtis: "Stamattina ho staccato un po' per gareggiare meglio"

"Sono veramente molto contenta, stamattina ho un po' staccato, sono contenta di come ho gareggiato. Sapevo che il podio sarebbe stato sotto il 24 e non volevo arrivare quarta": così Sara Curtis dopo il meraviglioso bronzo nei 50 stile. "Questa medaglia ha un'importanza immensa, la volevo tanto". Passa Sarah Sjostrom che si complimenta con lei. Sara Curtis si emoziona: "Follia che sia tornata così forte, la più forte, dopo essere diventata mamma da poco. Per me è un idolo e lo sarà sempre".

19:10

Benedetta Pilato: "Penso di essere sulla strada giusta"

"Sono contenta, ho migliorato qualcosa da stamattina. Sarà una bella guerra ma ci proviamo. Non sono tempi al mio livello ma penso di essere sulla strada giusta": così Benedetta Pilato dopo la sua semifinale

19:08

Pilato in finale nei 50 rana con il miglior tempo

Benedetta Pilato con 29.84 entra in finale con il miglior tempo. Male Anita Bottazzo, ultima

19:03

Cinquanta rana femminili, nella seconda semifinale Pilato e Bottazzo

Ci sono i 50 rana femminili, Bottazzo e Pilato sono nella seconda semifinale

18:58

Semifinale 50 stile, Guatti secondo ed è finale

Guatti secondo in semifinale dei 50 stile, 21.72, ottimo tempo. Nella seconda semifinale c'è Lorenzo Ballarati per l'Italia che con 21.81 è settimo e non va in finale

18:56

Gastaldi: "Non ci credo ancora"

Tutta la gioia di Anita Gastaldi: "Non ci credo ancora, sapevo che la gara era aperta. Sono contentissima, non so cosa dire, ho abbassato il mio migliore di quasi un secondo. Ho accanto a me persone che ci credono pure più di me: il mio compagno, la famiglia, il mio allenatore, tutti"

18:53

+++ Anita Gastaldi argento nei 200 misti +++

Che sorpresa nei 200 misti: Anita Gastaldi, splendida, è d'argento. Ventitrè anni, aveva preso medaglie solo in vasca corta

18:49

Martinenghi: "Era un po' impensabile questa doppietta"

Cerasuolo: "Ero un po' più contratto rispetto a ieri, qualcosa non ha funzionato, vedremo e andremo avanti". Martinenghi che bissa l'oro nei 100 rana: "Gara molto strano, mentre nuotavo mi rendevo conto che nuotavo come in qualifica e semifinale, è un po' strano. Io mi sento un gladiatore nella rana, mi esalta tutto, era impensabile fare come a Roma".

18:47

+++ Che doppietta nei 50 rana, oro Martinenghi e argento Cerasuolo +++

Che doppietta italiana pazzesca nei 50 rana: 26.57 Martinenghi e 26.62 Cerasuolo, sono oro e argento

18:41

Sara Curtis medaglia di bronzo nei 50 SL!

Sara Curtis è uno spettacolo: conquista la medaglia di bronzo ed è la prima prima azzurra di sempre a salire sul podio dei 50 SL in un Europeo. Vince la polacca Wasick, seconda la favorita Sjostrom

18:38

Ora tocca a Sara Curtis nei 50 SL

Dopo l'amara finale di Razzetti ora le speranze di medaglia per l'Italia sono tutte su Sara Curtis che ha già scritto la storia del nuoto azzurro

18:35

Amarezza totale per Razzetti: finisce quarto per un niente!

Razzetti fa il record italiano ma è fuori dal podio per un decimo: sfortunatissima la gara dei 200 farfalla per l'azzurro. Oro al francese Marchand che ha dominato questa finale

18:32

Tocca a Razzetti nei 200 farfalla

L'azzurro è pronto per la finale: l'obiettivo è la medaglia più preziosa ma non sarà semplice contro il francese Marchand grande favorito

18:02

Attesa anche per la staffetta

Attesa anche per la 4x200 stile libero, finale alle 20.31

17:55

Europei nuoto, finali e semifinali dalle 18.30

Alle 18.30 inizia la sessione delle semifinali e finali in acqua. La prima gara sarà la finale dei 200 farfalla in cui è impegnato Alberto Razzetti

Saint Denis, Parigi, Francia