Europei di nuoto oggi: dove vedere in tv l'ultima giornata e il programma degli italiani

PARIGI (Francia) - Si chiudono all'Olympic Aquatic Centre di Parigi gli Europei di nuoto 2026 con la settima e ultima giornata di gare: l'Italia vuole continuare a essere protagonista e ha ancora alcuni assi da calare oggi. Gli azzurri sono secondi nel medagliere a quota quindici (5 ori, 4 argenti e 6 bronzi), preceduti solamente dalla Gran Bretagna (6-2-4). Tanti i nostri portacolori da tenere d'occhio come Quadarella, che si gioca l'accesso in finale nei 400 stile, Di Tullio, Pilato, Ceccon e Razzetti oltre alle staffette dei misti.