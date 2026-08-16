Europei di nuoto oggi: dove vedere in tv l'ultima giornata e il programma degli italiani
PARIGI (Francia) - Si chiudono all'Olympic Aquatic Centre di Parigi gli Europei di nuoto 2026 con la settima e ultima giornata di gare: l'Italia vuole continuare a essere protagonista e ha ancora alcuni assi da calare oggi. Gli azzurri sono secondi nel medagliere a quota quindici (5 ori, 4 argenti e 6 bronzi), preceduti solamente dalla Gran Bretagna (6-2-4). Tanti i nostri portacolori da tenere d'occhio come Quadarella, che si gioca l'accesso in finale nei 400 stile, Di Tullio, Pilato, Ceccon e Razzetti oltre alle staffette dei misti.
Il programma degli Europei di nuoto e italiani in gara
Batterie dalle 9.30
09:30 - 400 stile libero femminili (Simona Quadarella, Bianca Nannucci)
09:55 - 400 stile libero maschili (Marco De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marcello)
10:36 - Staffetta 4×100 misti femminile (Italia)
10:49 - Staffetta 4×100 misti maschile (Italia)
Finali dalle 18.30
18:30 - 50 stile libero maschile (Giovanni Guatti)
18:35 - 50 rana femminile (Benedetta Pilato)
18:40 - 200 misti individuali maschili (Alberto Razzetti)
18:47 - 200 farfalla femminili (Paola Borrelli)
19:06 - 100 dorso maschile (Thomas Ceccon)
19:12 - 400 stile libero femminili
19:21 - 400 stile libero maschili
20:02 - Staffetta 4×100 misti femminile
20:11 - Staffetta 4×100 misti maschile
Europei di nuoto, dove vederli in tv e in streaming
L'ultima giornata degli Europei di nuoto di Parigi sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e Raisport, ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Entrambe le emittenti trasmetteranno le gare in diretta anche in streaming tramite le piattaforme di Raiplay, SkyGo e Now.
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