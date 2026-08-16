Staffetta femminile nuoto, per Sara Curtis niente stile libero: schierata nel dorso e piazza il record italiano
Ufficializzata la formazione azzurra della 4x100 misti femminile: con la piemontese anche Angiolini, Gastaldi e Menicucci
PARIGI (Francia) - Ufficializzata la composizione della staffetta 4x100 misti femminile che stamattina, nell'ultima giornata degli Europei di nuoto, si gioca l'accesso alla finale per l'oro nella seconda batteria, in partenza alle 10.43. Sarà Curtis non farà la frazione a stile libero, bensì la prima, a dorso, specialità in cui ha conquistato l'oro continentale e il record del mondo sulla distanza dei 50 metri nei giorni scorsi. E, per non farsi mancare niente, ha fatto subito il record italiano. Compagne di staffetta della quasi 20enne piemontese saranno Lisa Angiolini (rana), Anita Gastaldi (farfalla) ed Emma Virginia Menicucci (stile libero). L'Italia gareggerà in prima corsia. La finale è in programma stasera alle 20.02.
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