- Ufficializzata la composizione della staffettache stamattina, nell'ultima giornata degli Europei di nuoto, si gioca l'accesso alla finale per l'oro nella seconda batteria, in partenza alle 10.43.non farà la frazione a stile libero, bensì la prima, a dorso, specialità in cui ha conquistato l'oro continentale e il record del mondo sulla distanza dei 50 metri nei giorni scorsi. E, per non farsi mancare niente, ha fatto subito il record italiano. Compagne di staffetta della quasi 20enne piemontese saranno(rana),(farfalla) ed(stile libero). L'Italia gareggerà in prima corsia. La finale è in programma stasera alle 20.02.