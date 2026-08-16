Nuoto Europei diretta oggi con Curtis, Quadarella, Pilato, Ceccon, Martinenghi

Epilogo a Parigi per gli Europei di nuoto, che hanno riservato tante incredibili emozioni all'Italia e che promettono di riservarne altre in un'ultima giornata che vede la spedizione azzurra ancora in corsa per conquistare la vetta del medagliere (sarà un testa a testa con la Gran Bretagna). Da Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana, ai 200 misti maschili con Alberto Razzetti, passando per i 100 dorso con Thomas Ceccon e i 400 stile libero con Simona Quadarella (a caccia di un tris tutto d'oro dopo i trionfi ottenuti negli 800 prima e poi nei 1.500), fino alle staffette dei 4x100 misti (con Sara Curtis a trascinare le azzurre e i tutti i big in vasca per gli azzurri): l'Italia va a caccia di altre medaglie nella vasca dell'Olympic Aquatic Centre. Segui la diretta delle gare con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.