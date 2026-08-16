Nuoto Europei diretta oggi con Curtis, Quadarella, Pilato, Ceccon, Martinenghi

Ultima giornata di gare a Parigi, dove l'Italia è in corsa per la vetta del medagliere: segui le azzurre e gli azzurri con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

2 min

Pubblicato il 16.08.2026, 17:31

Europei nuotoParigiItalia

Epilogo a Parigi per gli Europei di nuoto, che hanno riservato tante incredibili emozioni all'Italia e che promettono di riservarne altre in un'ultima giornata che vede la spedizione azzurra ancora in corsa per conquistare la vetta del medagliere (sarà un testa a testa con la Gran Bretagna). Da Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana, ai 200 misti maschili con Alberto Razzetti, passando per i 100 dorso con Thomas Ceccon e i 400 stile libero con Simona Quadarella (a caccia di un tris tutto d'oro dopo i trionfi ottenuti negli 800 prima e poi nei 1.500), fino alle staffette dei 4x100 misti (con Sara Curtis a trascinare le azzurre e i tutti i big in vasca per gli azzurri): l'Italia va a caccia di altre medaglie nella vasca dell'Olympic Aquatic Centre. Segui la diretta delle gare con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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