La gioia condivisa di Simona Quadarella: "Forza Roma daje"

Tre medaglie d'oro agli Europei , come a Glasgow nel 2018 e a Budapest nel 2021. Simona Quadarella si ripete a Parigi , calando un triplete da sogno nei 1500, 800 e 400 metri. La nuotatrice romana si conferma una delle stelle del nuoto azzurro di sempre e nella sacrosanta, sfrenata, esultanza non dimentica di sottolineare, una volta di più, la sua fede calcistica.

"Forza Roma daje"

Anche al Centre Aquatique Olympique di Saint-Denis, Parigi, è arrivata la conferma di Simona Quadarella quale regina delle medie-lunghe distanze in vasca. Tre ori strabilianti, che hanno contribuito al ricco medagliere della spedizione azzurra. Una costante verrebbe da dire, visti i risultati ottenuti con continuità in tutte le competizioni e a tutti i livelli. Una costante come quella di una 'fede pagana' sempre ostentata, quella per i colori giallorossi. Così, anche stavolta, finalmente libera dalle pressioni della prossima gara da affrontare, Simona si è lasciata andare, mostrando orgogliosa la terza medaglia alle telecamere, accompagnando il gesto con un sentito "Forza Roma daje".