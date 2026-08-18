Sara Curtis senza filtri: "Dal calcio commenti ignoranti e arroganti sulle nostre discipline. I giocatori sul piedistallo"
In questo, non si offenda nessuno, ricorda davvero Federica Pellegrini. Una che non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, anche a costo di risultare scomoda e, a volte, troppo diretta. Sara Curtis domani compie 20 anni, festeggia in Italia con fidanzato e amici. La famiglia, pure. Non solo compleanno, ma anche le medaglie e i record del mondo agli Europei di Parigi da dove, insieme a Simona Quadarella, è uscita protagonista. Regina. Il vecchio e il nuovo e, anche qui, non si offenda nessuno. Semplicemente Simona calca le piscine mondiali da anni, Sara ha appena iniziato. E il futuro, con lei e per lei, appare luminosissimo. Anche mediaticamente, la campionessa azzurra non ha paura di prendersi la scena. Dice Curtis a Repubblica: "Al calcio va riconosciuto il ruolo storico e mediatico che ha, ma questo non giustifica i commenti ignoranti e arroganti fatti sulle nostre discipline. Non lo elemosino, ma un calciatore non sarebbe mai sceso dal suo piedistallo per farmi i complimenti come ha fatto Jannik Sinner". E pure Jacobs e Furlani, racconta, le hanno scritto. Il calcio no. Non si fa sentire. A cosa o a chi si riferiva Sara Curtis? A nessuno in particolare, nessun riferimento diretto, ma certo alcune dichiarazioni, come quelle di Gravina, ex presidente della Figc, dopo Bosnia - Italia, sono rimaste nella mente degli sportivi. Eccole: "Il calcio è uno sport professionistico, gli altri sono dilettantistici, facciamo rapporti su basi di equità. Gli altri sono sport di Stato, come quelli invernali: tolta Arianna Fontana, sono tutti dipendenti dello Stato". Non solo lui, ovviamente. Che i calciatori, anche a livello economico, facciano parte di un altro mondo pare indubbio. E Sara Curtis, letti anche alcuni commenti sgradevoli sui social, lo ha ricordato. In ogni caso, Gravina poi ha spiegato che non voleva in alcun modo offendere gli sportivi di altre discipline ma il suo era un riferimento solo a questioni normative.
Curtis e la frecciatina alle dirette tv
Non solo calcio. Sempre a Repubblica Sara, nel fare i complimenti all'atletica che, contenstualmente agli Europei di nuoto, aveva i suoi a Birmingham (non una scelta lungimirante dei due organizzatori), ha detto: "Che orgoglio, un po’ meno per le dirette streaming perché qualche volta si vedeva solo una gara o l’altra. Estate favolosa". Anche qui: a cosa si riferiva l'azzurra che, dopo le vacanze, tornerà a nuotare e studiare in Virginia? Ad alcuni momenti sulla Rai in cui le gare del nuoto sono state stoppate, e recuperate dopo, per mandare in onda alcune premiazioni o momenti dell'atletica. Sui social se ne è parlato molto, la polemica è arrivata forte e chiara fino a Parigi. E Sara Curtis, così come in acqua, quando c'è da affondare il colpo non si tira indietro. "Il paragone con Federica Pellegrini? È un paragone pesante, lei è l’atleta di questo sport, io spero di riuscire a fare la mia strada, ma è un accostamento che fa onore”. Campionessa, in tutto e per tutto.
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