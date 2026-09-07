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Paltrinieri, c’è il nuovo allenatore: Germano Proietti responsabile del centro di Ostia

Direttore tecnico della sezione delle Fiamme Oro, sostituirà Antonelli: a breve l’annuncio
Paolo de Laurentiis
Paolo de Laurentiis

1 min

Pubblicato il 07.09.2026, 10:09

PaltrinieriNuoto
Sarà Germano Proietti, già direttore tecnico della Fiamme Oro, il nuovo allenatore di Gregorio Paltrinieri. A lui la Federnuoto ha affidato l’incarico di referente del centro federale di Ostia per le lunghe distanze. Il nome, circolato nei giorni scorsi, è confermato: a breve l’annuncio ufficiale. Tra le altre cose, Proietti ha allenato Martina Caramignoli nell’ultima parte della sua carriera, dandole nuova linfa e consentendole di nuotare tutti i suoi personali a 30 anni.

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