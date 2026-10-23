La Roma Vis Nova a caccia di riscatto contro il CC Ortigia 1928

È tempo di vittoria, di prima vittoria in questa stagione. Dopo tre sconfitte la Roma Vis Nova ha voglia di riscatto e di conquistare il primo successo di questa nuova annata. La scorsa settimana in Liguria, contro il Chiavari, è arrivato il primo punto che ha sbloccato la casella 0 i in classifica, grazie al pari nei tempi regolamentari. Ora si deve andare avanti e continuare il percorso di crescita. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo arriverà domani alle ore 17.30 (con diretta streaming youtube) il CC Ortigia 1928, una squadra molto ostica e dalle buone individualità. I siciliani in classifica hanno 3 punti frutto della vittoria nella prima contro la De Akker, poi sono stati sconfitti a Brescia e devono recuperare il match contro Recco. Una squadra come detto che rappresenta un’insidia e ha in Di Luciano, Torrisi, Tankosic, Radovic gli uomini più pericolosi. Dal canto suo la squadra dei leoni ha iniziato con il freno a mano tirato, ma sta trovando con il passare delle settimane la giusta quadra e crescendo nel gioco di squadra. Nonostante qualche problema fisico i leoni sono pronti a dare battaglia.