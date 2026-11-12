Ceccon, l’intervista: "Cerco normalità. Mi piace trasmettere qualcosa ai ragazzi"

Niente Riccione per una volta, ma a Pechino ci sarà. Non è facile essere Thomas Ceccon e scegliere di presentarsi a una rassegna iridata, anche in vasca corta, senza certezze e con tante attenzioni addosso, ma l’olimpionico dei 100 dorso guarda avanti verso Los Angeles 2028 e non si tira indietro. Forma o no, i Campionati Mondiali in Cina (1-6 dicembre) rappresentano un test da non mancare.

Come si sente?

"Sto abbastanza bene, anche se non era proprio voluto uno stacco così ampio tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. In Messico ho avuto poca possibilità di allenarmi, quindi ho avuto delle difficoltà a riprendere".



Come arriva al prossimo Mondiale in corta?

"I tempi sono stretti, la condizione è quella che è, ma cercherò di fare il meglio possibile, senza troppe aspettative".



Come Sinner nel tennis e Antonelli in Formula 1, pur essendo giovanissimo, è già un punto di riferimento mondiale del nuoto: quant’è difficile dover sempre dimostrare qualcosa?

"Ero un po’ scettico sull’andare al Mondiale o meno. Però, per diversi motivi, ci vado, anche perché è il mio lavoro. Sono consapevole del valore degli avversari e so che forse dovrò giustificare questa mia trasferta che, con poco allenamento, non sarà il massimo, però non ci posso fare nulla. Mi piacerebbe affrontarla con leggerezza, ma con il background che ho ed essendo campione olimpico, non me lo posso permettere".



Come trova la serenità interiore?

"Non ho un mental coach né un hobby in particolare. Nelle ultime settimane mi sono focalizzato soprattutto sul recupero e sull’alimentazione, però quando ho periodi più tranquilli, avendo il lago di Garda vicino a casa, vado a trovare un amico e pranziamo o ceniamo insieme. Mi piacerebbe aver andare a cavallo o suonare la chitarra, ma il tempo manca sempre. Ultimamente, guardo qualche film la sera: mi è piaciuto molto Old Boy".

Sogna già il 2028?

"Del programma olimpico preferisco non parlare e lascio ad Alberto. Posso però dire che il dorso sarà il cuore e poi ci saranno le staffette, vedremo se puntare anche sul 50 o 100 delfino: è ancora tutto da definire bene".

Gli avversari la condizionano in gara?

"Nei 200 dorso un po’ sì, perché se hai un rivale che passa molto forte, può scoraggiarti e rovinarti la gara. Io ho sempre cercato di entrare in finale dalle corsie laterali: infatti, delle volte sono anche uscito nelle semifinali. Nei 100, invece, faccio meno fatica e penso meno".

Forse è per quello che la stuzzica vincere anche la doppia distanza?

"Sì, i 200 sono molto particolari e difficilmente in finale qualcuno stravolge la propria strategia, per cui bisogna studiare il campo partenti e sapere che tipo di passaggio possono sfoderare. Comunque, abbiamo tempo per prepararci".



Quanto le è piaciuto uscire dall’acqua ed essere lei a dirigere le operazioni a bordo vasca?

"Molto. Ho iniziato già a farlo lo scorso anno con il camp NESC e poi anche in Messico. Lì è stato ancora più impegnativo, perché ho tenuto una decina di clinic ed ero da solo, in più le tenevo in inglese. Però, la gente che viene di solito, così come domenica a Milano, è molto variegata, dai più piccini fino ai master: il nuoto non è solo vincere le Olimpiadi, ma provare a trasmettere qualcosa a questi ragazzi. Vale tanto per loro, ma anche per me, perché non ho mai potuto farlo quando ero come loro. Cerco sempre di trasmettere le mie emozioni e vedere il loro entusiasmo è molto importante per me. È splendido sentire il loro affetto nel chiedermi consigli, autografi o foto: batte ogni medaglia vinta".



Tornando al pranzo al lago, mai pensato di organizzare con Sinner o Antonelli a parlare dei massimi sistemi?

"Sarebbe bello, ma è molto difficile coi nostri ritmi. I loro forse sono persino peggio dei miei, però qualche volta ci scriviamo con Jannik: niente di che, perché ho sempre paura di disturbarlo".