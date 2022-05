Roma 2022. Numeri record tutti in diretta. Le tv raddoppiano

La RAI sarà l’ host broadcaster dei prossimi campionati europei delle discipline acquatiche in programma a Roma e sul lungomare di Ostia dall’11 al 21 agosto 2022. La televisione di Stato produrrà il segnale domestico ed internazionale e insieme al comitato organizzatore si occuperà di pianificare tutte le facilities necessarie per garantire la migliore copertura e diffusione internazionale dell’evento possibili.

Copertura televisiva e numeri

Previste oltre 100 ore di produzione per la diretta televisiva e streaming di ogni evento, cui si aggiungeranno molteplici servizi di approfondimento per 200 milioni di telespettatori stimati. I numeri della manifestazione sono imponenti. Attesi nella Capitale circa 1500 atleti provenienti da 50 paesi che prenderanno parte alle 77 competizioni per 231 medaglie. Previsti 100.000 spettatori sulle tribune degli impianti coinvolti: lo Stadio del Nuoto del Foro Italico per nuoto in corsia e tuffi, lo Stadio Pietrangeli per il nuoto sincronizzato, un luogo strategico della città che sveleremo a breve per i tuffi dalle grandi altezze e il lungomare di Ostia per il nuoto in acque libere. La manifestazione tornerà a Roma dopo 39 anni e i campionati mondiali del 1994 e 2009 che hanno reso memorabili le imprese del Settebello e di Federica Pellegrini, oltre ad aver lasciato ai cittadini un’eredità impiantistica fondamentale per alimentare la crescita esponenziale dei praticanti.

Con Sky si raddoppia l'offerta

Una prima volta del grande operatore di pay TV in Europa per fatturato e bacino d’utenza (oltre 23 milioni) che riprenderà la massima rassegna continentale delle discipline acquatiche.

Una doppia esposizione che si aggiunge a quella della Rai - Host Broadcaster dell’evento con oltre 100 ore di produzione per la diretta televisiva e streaming di ogni evento cui si aggiungeranno molteplici servizi di approfondimento per 200 milioni di telespettatori stimati - per una copertura mediatica totale della trentaseiesima edizione dei campionati continentali che si terrà a Roma dall’11 al 21 agosto.

