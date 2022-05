Lea e Gastone, le due Mascotte viventi

Sono un golden retriever , “la bionda” Lea, e un terranova , “il moro” Gastone, le mascotte viventi degli Europei di Roma 2022 . La scelta del mondo acquatico, a seguito del Contest online, ha determinato uno straordinario ex aequo che premia due cani complementari per razza, sesso, aspetto e colori.

L’ufficio comunicazione di Roma 2022 ha pubblicato dei video-indizi sui canali social della Federnuoto che inducevano i follower ad indovinare quale sarebbe stata la mascotte degli europei di Roma 2022. Successivamente il vice campione olimpico Lorenzo Zazzeri ha svelato con un suo disegno in timelapse il simbolo degli europei che sarebbe stato un cane vivente. Il contest per scegliere la mascotte è iniziato il 7 marzo con i video di presentazione dei cinque cani da salvamento selezionati dal settore federale di salvamento ed in gara tra loro su Facebook e sul sito ufficiale di Roma 2022. Dal 13 marzo sono iniziate le votazioni che hanno registrato 43.064 preferenze espresse. I voti raccolti hanno portato ad un incredibile ex aequo tra Lea e Gastone, rispettivamente prima su facebook (44%) e primo sul sito di Roma 2022 (34%). Si ringraziano gli altri cani in concorso: il labrador retriever Brianne, il golden retriever Drop e il labrador retriever Nanà.

Le unità cinofile

Lea è un Golden Retriever di otto anni, pesa 28 kg e vive a Udine insieme a Desie, altra bionda da poco arrivata in famiglia. Sportiva, dolce, avventurosa e pronta ad aiutare gli altri; ha sempre fame ed una passione smodata per l’acqua. Lea è una Wonderdog sempre attenta come quando è impegnata insieme agli assistenti bagnanti per prevenire, ed eventualmente intervenire, in caso di incidenti in acqua.

Gastone è un Terranova nero di 64 kg, ha quattro anni, vive in casa con un altro Terranova di nome Margot e viene definito “dolce e affettuoso”. Porta il nome del cugino fortunato di Paperino con l’auspicio di avere la stessa buona sorte. Nato e cresciuto a Roma, Gastone non è solo un cane meraviglioso, è anche una sentinella delle spiagge insieme agli assistenti bagnanti, un “salvagente vivente” pronto ad intervenire in caso di necessità.