Nuoto, Assoluti Sincro. Mixed alla RN Savona, Duo al Busto

E' tutto un mix tra spettacolo, emozioni, giochi di sguardi, slanci, luci e vestiti scintillanti , in un entusiasmo generale che rappresenta anche quel ritorno alla normalità dopo due anni di restrizioni causati dalla pandemia. Proseguono gli assoluti estivi di Savona con la terza giornata che ha messo in palio altri due titoli.

DOPPIO FEMMINILE

Nel duo femminile vincono, dopo aver chiuso in testa le eliminatorie (86.9000) le talentuose Alessia Macchi e Susanna Pedotti - tesserate per Busto Nuoto ed entrambe 17enni - chiudono la routine finale con 86.4333 (25.9000 esecuzione, 34.5333 impressione artistica, 26.0000 difficoltà); alle loro spalle si confermano, come nelle eliminatorie, le sanmarinesi Jasmine Varbena e Jasmine Zonzini (Sport Village) con 85.6333 e le liguri Vittoria Meucci e Vittoria Pieri (RN Savona) con 84.4000.

DOPPIO MIXED

Nel mixed, assente la coppia azzurra formata da Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, si impongono Sofia Mastorianni e Nicolò Ogliari (RN Savona), che migliorano gli 83.9333 del preliminari, e concludono con 84.6667 punti (25.2000 esecuzione, impressione artistica, elementi); con loro sul podio Elisa Cicchetti ed Edoardo Fanton (Flaminio Sporting Club) secondi con 81.3000 e Diana Bonicelli e Filippo Pelati (CN Uisp Bologna) con 77.4000.

SPETTACOLO DAL DOPPIO UCRAINO

Continuano le esibizioni della nazionale ucraina, che seppur fuori classifica, scende in acqua per prepararsi ai mondiali. Due coppie scendono in acqua. Le sorelle Vladyslava e Maryna Aleksiiva che ottengono 96.900 e Anastasiia Shmonina e Daria Moshynska con 92.6667.Le ragazze della head coach Svitlana Saidova presentano a Savona gli esercizi che hanno preparato per i campionati del mondo proprio in questa piscina e prima ancora al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia.

AZZURRI A RECCO

Non ci sono gli azzurri impegnati a Recco nel collegiale premondiale dove stanno mettendo a punto gli esercizi per Budapest ma scendono in acqua, motivatissime e allenatissime, le ragazze della Nazionale ucraina che sono state accolte dalla Federazione Italiana Nuoto prima all'interno del Polo Natatorio Frecciarossa a Ostia e successivamente a Savona. Le ragazze, che sono fuggite dalla guerra, hanno trovato in Italia la loro seconda casa e grazie alla Federnuoto l'opportunità di continuare ad allenarsi e gareggiare partecipando fuori classifica agli assoluti. Vogliono testare i loro esercizi e presentare il programma che eseguiranno in Ungheria.