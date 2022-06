Europei di nuoto a Roma, Pellegrini: "La vasca più bella del mondo"

ROMA - Roma ospiterà dall’11 al 21 agosto la 36ª edizione dei Campionati Europei LEN di nuoto, la prima per l'Italia dopo l'addio alle vasche di Federica Pellegrini. La "Divina", primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m nonchè medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, è però sicura che che gli azzurri saranno ugualmente competitivi anche senza di lei: "Simona Quadarella, che gioca in casa, sarà una sicura protagonista. Poi occhio a Carraro, Panziera, Pilato e Castiglioni fra le donne e a Martinenghi, Paltrinieri e Ceccon fra gli uomini", ha affermato in un'intervista a Sky. "L'Europeo in casa è importantissimo. Lo stesso discorso vale per il Mondiale, anche se tre campionati iridati in tre anni mi sembrano troppi. La vasca di Roma è di certo la più bella del mondo. Lo dicono tutti i migliori; verranno tutti i forti alla rassegna continentale", conclude.