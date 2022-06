Superman è tornato. Il campione ceco Michal Navratil presto a Roma

Tanto impegno, coraggio e determinazione. Sono queste le virtù per essere un atleta di tuffi dalle grandi altezze. 27 metri per gli uomini e 20 per le donne, per intenderci rispettivamente un tuffo dal nono e dal settimo piano di un palazzo. Michal Navrátil, argento mondiale a Budapest 2017, è uno dei re indiscussi della disciplina dei tuffi dalle grandi altezze, conosciuta anche come high diving. Nato in Repubblica Ceca trentasei anni fa, Michal è anche un famoso stuntman per il cinema e adora cimentarsi in esibizioni stile Superman. Insieme ad altri tuffatori e tuffatrici provenienti da tutto il mondo, si è imbattuto in questa nuova disciplina che è stata inizialmente promossa da RedBull e per poi essere inserita nei programmi gara dalla FINA. Ora finalmente l'high diving arriva per la prima volta anche all’europeo di nuoto di Roma.