Europei di Roma: prenota il posto a bordo vasca, biglietti disponibili su Vivaticket

Meno di 50 giorni all’evento. Dopo le rassegne iridate del 1994 e 2009 e gli europei del 1983 , il grande spettacolo del nuoto, nuoto artistico, nuoto in acque libere, tuffi e tuffi dalle grandi altezze torna a Roma. Con i mondiali di Budapest che si avviano alla conclusione il prossimo 3 luglio e con gli atleti europei che sono stati protagonisti in tutte le discipline, l’attenzione internazionale si sta già spostando verso gli Europei della capitale, l’evento sportivo natatorio più importante dell'estate.

A Roma e Ostia sono attesi 1500 atleti provenienti da 50 nazioni per 77 finali con 231 medaglie in palio. Ci saranno tutti i più forti d’Europa, dalla nuova promessa David Popovici ai veterani sir Peaty, e Mykhailo Romanchuk, fino dagli intramontabili Kristof Milak e Sarah Sjöström. E poi ancora, tutti i campioni italiani e primatisti mondiali: Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato, la romana Simona Quadarella, le stelle del nuoto sincronizzato Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che tornano a Roma dopo il doppio trionfo di Budapest, e i due giovanissimi tuffatori Chiara Pellacani e Matteo Santoro, appena laureatisi vicecampioni iridati. Emozioni al cardiopalma, da trattenere il respiro, per i tuffi dalle grandi altezze alla prima volta in un Europeo: qui a contendersi il titolo ci saranno Alessandro De Rose, numero due al mondo, e Michal Navratil anche detto ‘superman’. L Lo spettacolo sarà assicurato quando si tuffernno da 27 metri, come dal nono piano di un palazzo.

Tutto pronto per accogliere atleti e appassionati in un’estate romana ricca di sport, insieme ai campioni internazionali e ai cani da salvataggio Lea e Gastone, mascotte viventi dei campionati europei. Oltre ad assistere alle gare, si potrà vivere anche l'intrattenimento al villaggio del Foro Italico con musica, arte, spettacolo e gastronomia.



Tutti vogliono vincere. Non essere da meno, rendi la tua estate unica con gli Europei delle discipline acquatiche.