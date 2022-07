Roma 2022. Giovedì conferenza stampa in Campidoglio

Il countdown è ufficialmente iniziato e le emozioni da vivere si avvicinano. A poco meno di un mese dal via dei campionati europei di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, in programma a Roma dall'11 al 21 agosto e poi master, dal 24 agosto al 4 settembre, si terrà giovedì 14 luglio alle ore 12.00, in Campidoglio (sala della Protomoteca), una conferenza stampa d'avvicinamento.

Sarà l'occasione per svelare e vedere il video ufficiale degli europei, scoprire le medaglie, condividere le attività promozionali e conoscere tutti i dettagli del grande evento che illuminerà la capitale nel mese d'agosto.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali, il Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli e i campioni Gregorio Paltrinieri, Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini.