Europei di Nuoto a Roma. Acqua tra le statue del Pietrangeli

Alla presenza del direttore esecutivo di Roma 2022 Bruno Campanile , del project manager di Fluidra Xavier Bertran e di una rappresentativa dello staff operativo degli Europei di nuoto, è stata aperta l’acqua per riempire la piscina temporanea realizzata e allestita allo stadio Nicola Pietrangeli , un tempo conosciuto come Pallacorda . 30 x 21 metri con una profondità di 3; queste le misure della vasca removibile con una capienza di 1950 metri cubi d’acqua a sfioro dedicata al nuoto artistico e circondata da tribune che accolgono 2000 posti a sedere.

Dopo gli Internazionali di Tennis, lo stadio dedicato al famoso tennista italiano è pronto ad accogliere tutte le gare di sincro della kermesse continentale. Si partirà l’11 agosto, mattina e pomeriggio con turni preliminari e finali previste fino al 15 agosto. Attesi nello storico stadio tutti i campioni europei protagonisti ai recenti mondiali di Budapest: gli italiani Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero freschi dei due ori iridati, la squadra ucraina dominatrice dell'highlight e nel libero combinato, le austriache Alexandri bronzo nel misto e la greca Platanioti bronzo nel solo.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti iconici nel cantiere in progress del Parco del Foro Italico, che sta prendendo via via forma in vista dell'avvicinarsi della manifestazione. L'evento continentale, che comprende anche nuoto e tuffi allo Stadio del Nuoto, tuffi dalle grandi altezze al Circolo del tennis e il nuoto in acque libere nel mare di Ostia, è in programma dall'11 al 21 agosto, e sarà seguito dagli europei Masters con pallanuoto, ma senza high diving, dal 24 agosto al 4 settembre.