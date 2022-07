Il fuoriclasse britannico Adam Peaty: Roma sei mia

Oggi Adam Peaty ha 28 anni, il suo palmarès racconta di tre ori olimpici e due argenti, otto ori mondiali e sedici ori europei. I risultati ottenuti in questi anni oltre ai record che ancora detiene, fanno di Peaty uno tra i migliori ranisti di sempre nella storia del nuoto mondiale. Allenato da Melanie Marshall, ex atleta olimpica, proprio per i grandi risultati ottenuti in carriera ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, consegnata dalla Regina in persona, di fatto consacrato a Sir.

Agli ultimi mondiali di Budapest Peaty ha dovuto dare forfait per una frattura al piede, il suo primo vero infortunio della carriera. Il ranista plurimedagliato è rimasto a Derby in Inghilterra, dove si allena, per concentrarsi sul recupero fisico con estenuanti sedute di fisioterapia. La sua presenza agli europei di Roma e ai Giochi del Commonwealth, in programma dal 28 luglio all'8 agosto a Birmingham, non era affatto scontata. Invece, è arrivato l’annuncio ufficiale: Peaty ha assicurato la sua partecipazione ad entrambi gli eventi.

A Roma 2022 sarà alla guida della squadra britannica composta da 31 atleti, con l’assenza dell’ultimo minuto di Scott Duncan. Peaty si scontrerà con il neocampione del mondo dei 100 rana, l’italiano Nicolo’ Martinenghi che ha ereditato il suo scettro a Budapest per la gioia del pubblico e degli appassionati di nuoto. Lo spettacolo è assicurato.