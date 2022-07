Nuoto, Europei Roma: 58 azzurri in vasca, c'è Paltrinieri

La Federazione Italiana Nuoto, su indicazione del direttore tecnico Cesare Butini, ha reso nota la squadra Nazionale azzurra che parteciperà alla 36esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, in programma allo Stadio del Nuoto di Roma dall'11 al 17 agosto. Spiccano ben nove atlete della squadra femminile nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti giovani anche nel gruppo maschile. I più giovani in assoluto saranno Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005. Rientra anche il capitano Fabio Scozzoli, che farà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i vincitori e finalisti delle Olimpiadi di Tokyo e dei Mondiali di Budapest, a partire da Gregorio Paltrinieri, protagonista assoluto sia in vasca che in acque libere. La selezione è formata in totale da 58 atleti: 34 maschi e 24 donne.