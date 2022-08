Europei di nuoto a Roma, Federica Pellegrini sarà la madrina della competizione

ROMA - Federica Pellegrini sarà la madrina della 36ª edizione dei Campionati Europei di nuoto, in programma dall'11 al 21 agosto a Roma. La 'Divina', ancora oggi detentrice del recordo del mondo nei 200 stile libero (stabilito proprio a Roma ai Mondiali del 2009), torna nella sua piscina prediletta per la prima volta in vesti 'civili'. Massimo Rosolino, Tania Cagnotto e Filippo Magnini saranno invece gli 'ambassador' della competizione: il loro palmares è ricchissimo: tra le varie medaglie l'oro olimpico di Rosolino a Sydney 2000 e il grande slam nei 200 misti, i due titoli mondiali di Magnini nei 100 stile libero e le medaglie olimpiche e l'oro iridato di Tania Cagnotto, che è la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera. Sia la madrina sia gli ambassador saranno presenti tutti i giorni al Foro Italico e protagonisti anche della cerimonia inaugurale in programma giovedì 11 agosto alle 17 allo Stadio del Nuoto.