Chiara Pellacani: "Dopo l’America conquisto Roma"

Lo ha sempre saputo. «Ero in prima elementare. Alla fine del tema scrissi: "Se una cosa la dico, la faccio. Punto". Mamma me lo ricorda sempre». Chiara Pellacani dice e fa, convinta di sé, delle sue potenzialità, del suo valore. Pensa positivo. Anche per questi Europei romani, a 19 anni, a casa sua, nella sua città, con la sua gente, la sua famiglia. Tutti a fare il tifo per lei. «Alle gare ci saranno i miei amici, ci saranno i miei genitori, i parenti, e anche i nonni. Quelli da parte di mamma, Elisa e Massimo, e quelli da parte di papà, Luisa e Sandro. Con le nonne ho un rapporto speciale, mi hanno sempre seguito. Sono molto affezionata».



Dopo le cinque medaglie a Budapest 2020, e dopo quella nel misto ai Mondiali, la tuffatrice azzurra vuole ripetersi.



«Le gare a cui tengo di più sono quella dal trampolino 3 metri individuale e ovviamente i sincro con Elena Bertocchi e Matteo Santoro. Sì, ho aspettative di podio. Spero di rifare quello che avevo fatto a Budapest. Lo so che non sarà facile, ma voglio dare tutto per riuscirci».