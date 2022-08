Le prime medaglie della nazionale azzurra

Esordio d’oro per gli azzurri all’europeo delle discipline acquatiche in corso a Roma. La prima medaglia europea nel nuoto è di Alberto Razzetti, il 23enne genovese allenato da Stefano Franceschi, ha nuotato al fianco di David Verraszto, fino ai 300 metri, poi con lo stile libero ha preso le distanze chiudendo al primo posto in 4’10.90. Terzo posto per Pier Andrea Matteazzi, il vicentino chiude il podio regalando la doppietta all’Italia nella prima finale europea.