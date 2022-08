Europei, Minisini-Ruggiero show: altro oro. Bronzo a Cerruti e Ferro

ROMA - Altra impresa di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che conquistano la medaglia d'oro nel duo misto agli Europei di nuoto sincronizzato, in corso di svolgimento a Roma. La coppia azzurra, natia della Capitale e campione del mondo a Budapest poche settimane fa, ha ottenuto il punteggio di 89.7333 superando la Spagna, argento con Emma Garcia e Pau Ribes Culla (84.7667). Bronzo alla Slovacchia che con la coppia Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova ha totalizzato 77.0333 punti. Nel corso della loro esibizione hanno riproposto il brano dei Maneskin, 'Beggin'', che ha stregato gli spalti dello stadio 'Pietrangeli'. Cinquanta giorni dopo la vittoria ai campionati del mondo. Da Budapest a Roma il duet free mixed Made in Italy e in Rome, fissa un altro record.