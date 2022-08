ROMA - Medaglia d'argento nel solo libero di nuoto artistico agli Europei di Roma per Linda Cerruti . L'azzurra con il punteggio di 92.1000 è stata preceduta dalla campionessa ucraina Marta Fiedina (94.6333) con 28.3000 per l'esecuzione, 37.7333 per l'impressione artistica e 28.6000 per le difficoltà. Bronzo all'austriaca Vasiliki Alexandri, con 91.8333. Quarta la greca Evangelia Platanioti che su Instagram aveva criticato le decisioni dei giudici parlando di presunti favoritismi.