Felicità Quadarella: "Ho fatto pace con i 1.500"

Un altro tris: dopo il terzo titolo europeo di fila negli 800, Simona Quadarella si è confermata regina anche nei 1.500. Un assolo, spinta dal pubblico dello Stadio del Nuoto, chiuso abbondantemente sotto i 16 minuti. Con lei, sul terzo gradino del podio, l’altra azzurra Martina Caramignoli. «Avevo bisogno di fare una gara su me stessa, posso dire di aver fatto pace con i 1.500». Nelle ultime due uscite internazionali infatti non erano venuti proprio benissimo: male all’Olimpiade, a causa soprattutto di una gastroenterite a pochi giorni dai Giochi, male anche al Mondiale di Budapest lo scorso giugno. In entrambe le occasioni era riuscita sempre a rifarsi con gli 800 (bronzo olimpico e mondiale). Ieri la ciambella con il buco anche nei 1.500. Poi l’abbraccio sul podio con Alessia Filippi, regina del Mondiale di Roma nel 2009 proprio in questa stessa gara. Simona ha un pensiero anche per l’amica-rivale di tante battaglie, ieri terza: «Martina mi ha detto poco prima della gara che probabilmente sarebbe stato l’ultimo 1.500 della sua carriera. So che vuole rifletterci un po’, nuota da tanto e ha anche vinto tanto - 32 anni, di Rieti, la Caramignoli era nella spedizione di Tokyo e ieri ha vinto il terzo bronzo europeo nei 1.500, ndr - mi dispiacerebbe se dovesse lasciare perché insieme abbiamo condiviso molti allenamenti e collegiali». L’Europeo della Quadarella non è finito: resta il 400, la gara più ostica: «Vediamo, per me era importante riconfermarmi in Europa negli 800 e nei 1.500 che sono le mie gare». La prova più breve solitamente è un di più, chissà che anche questa ciambella non riesca con il buco.