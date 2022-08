Europei di nuoto: Paltrinieri d'argento nei 1500 stile, l'oro va a Romanchuk

ROMA - Medaglia d'argento per Gregoro Paltrinieri (14:39:79) a Roma nella finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto, chiusa invece al quarto posto dall'altro azzurro Domenico Acerenza in 14'56"15.

Inseguimento vano

Il campione del mondo in carica sulla distanza delle 30 vasche, già oro negli 800 sl in questa rassegna continentale, non ha fatto calcoli ed è partito subito all'attacco, staccando inizialmente Mykhaylo Romanchuk che è stato però poi capace di rimontare ed effettuare il sorpasso ai 600 metri. L'ucraino riesce poi a tenere a distanza l'azzurro costringendolo a inseguire: uno sforzo vano per Paltrinieri, che perde invece ulteriore terreno ed è costretto ad accontarsi della piazza d'onore davanti al pubblico di casa, che lo applaude comunque come fa anche con Acerenza (quarto dietro al francese Damien Joly).

Paltrinieri: "Ho deluso le aspettative"

"Sentivo il pubblico, devo ringraziarlo. Penso di aver deluso le aspettative, volevo fare bene ma ero morto, ero finito. Va bene così. Ogni gara è una storia a sé, è stata una stagione lunghissima, ho dato il massimo e sono contento", ha commentato a fine gara Paltrinieri ai microfoni della Rai.