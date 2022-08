Europei, bronzo per Pellacani e Santoro nella finale di tuffi sincro misto

ROMA - Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono medaglia di bronzo nella finale europea di tuffi sincro mista dal trampolino di tre metri. La coppia azzurra, che ha chiuso la prova con il punteggio di 283.56, è stata preceduta dal duo tedesco Massenberg-Punzel (294.69 punti) e da quello inglese Heatly-Read (290.76 punti). Per la 19enne azzurra Pellacani è la decima medaglia continentale. "Questa finale non era facile da affrontare perché c'erano tanta pressione e aspettative. Abbiamo saltato bene e ci siamo divertiti. E' un bronzo vinto e non un oro perso. C'erano delle coppie competitive, abbiamo fatto qualche errore ma siamo soddisfatti" ha dichiarato Pellacani a Raidue. "Non ero abituato a gareggiare con così tanto pubblico. Abbiamo fatto il nostro e siamo contenti", ha aggiunto Santoro.