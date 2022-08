Europei, pioggia di medaglie per l'Italia: doppio oro per Ceccon

ROMA - Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto al Foro Italico di Roma. L'azzurro conquista un successo storico per il nuoto italiano trionfando in 52"21 davanti di soli tre centesimi al greco Apostolos Christou, argento in 52"24. Medaglia di bronzo per il francese Ndoye Brouard con il tempo di 52"92. " Dovevo solo vincere . Il greco è andato molto forte. All'arrivo ho buttato giù la testa, i 4 centesimi dei 50 metri li ho recuperati adesso": così Thomas Ceccon a Raidue.

Strepitoso oro della 4x100 mista

L'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella 4x100 mista maschile. Il quartetto azzurro composto da Thomas Ceccon (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (stile libero), con il tempo di 3'28"46 (record dei campionati) ha preceduto la Francia (3'32"50), bronzo all'Austria (3'33"28).

Argento di Deplano nei 50 sl

Leonardo Deplano è medaglia d'argento nei 50 stile libero con il tempo di 21''60. Oro per l'inglese Benjamin Proud, bronzo per il greco Kristian Gkolomeev. Lorenzo Zazzeri termina al sesto posto con il tempo di 21''90. "Sono felice di essere arrivato dietro a Proud che è abbastanza imbattibile. Un secondo posto bellissmo, sono stracontento": così Leonardo Deplano a Raidue.

Argento della Pilato nei 50 rana

Benedetta Pilato è medaglia d'argento nei 50 rana femminili. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 29"71 dietro alla lituana Ruta Meilutyte, medaglia d'oro in 29"59. Terzo posto per la britannica Imogen Clark con il tempo di 30"31, mentre Arianna Castiglioni ha concluso al quarto posto in 30"43. "Ci ho provato, va bene così. Ieri ero molto tesa, oggi mi sono divertita tanto", le parole di Benedetta Pilato ai microfoni della Rai. "Peccato, in acqua mi sentivo bene. Non mi aspettavo questo tempo, il podio era alla portata", ha dichiarato invece Arianna Castiglioni.

Bronzo della Cusinato nei 200 farfalla

Ilaria Cusinato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 200 farfalla: l'azzurra, con il tempo di 2'07"77, è stata preceduta dalla bosniaca Lana Pudar, oro in 2'06"81, e dalla danese Rosendahl Bach, argento in 2'07"30. Ottavo posto per Antonella Crispino con il tempo di 2:10:97. "Ho pensato vado lì e do tutto. L'oro di Ceccon mi ha dato tanta forza, quello che fanno gli altri mi galvanizza. Mi sentivo che dovevo mettercela tutta. Un tempo spettacolare. Mi sentivo bene, negli ultimi metri ho sentito il pubblico urlare ed è venuta fuori una gara bellissima. Dedico questa vittoria al mio allenatore Matteo (Giunta, ndr)": così Ilaria Cusinato ai microfoni della Rai.

Argento di Razzetti nei 200 misti

Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia d'argento nei 200 misti. L'azzurro con il tempo di 1'57"82 è stato preceduto dall'ungherese Hubert Kos (1'57"72). Bronzo per il portoghese Gabriel Jose Lopes (1'58"34). "Un decimo dall'oro è sempre un dispiacere. Ma con una tripletta a questo Europei mi posso ritenere soddisfatto": così Alberto Razzetti a Raidue.

Argento della Quadarella nei 400 sl

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 sl. L'azzurra con il tempo di 4'04"77, è stata preceduta dalla tedesca Isabel Marie Gose (4'04"13). Bronzo all'ungherese Ajna Kesely (4'08"00). Sesta Antonietta Cesarano (4'10"19). "Sapevo che sarebbe stato difficile, Gose è molto forte. Fossi partita un po' prima sarei riuscita anche a vincere. Avrei voluto fare la mia terza tripletta a casa, ma va benissimo così": sono le parole di Simona Quadarella ai microfoni Rai.