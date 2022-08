Europei di nuoto, tuffi: Pellacani d'oro nel trampolino 3 metri

ROMA - L'Italia continua a collezionare medaglie ai campionato Europei di nuoto in corso a Roma. Nella bacheca azzurra finisce infatti un altro oro , quello conquistato da Chiara Pellacani nei tuffi, nel trampolino da 3 metri. Una grande prestazione quella sfoderata al Foro Italico dalla 19enne tuffatrice romana , che spinta anche dal tifo del proprio pubblico ha chiuso con un punteggio di 318.75, davanti alla svizzera Michelle Heimberg (301.80) e alla britannica Yasmin Harper (296.20). Decimo posto per l'altra azzurra in gara, Elisa Pizzini .

Quinta medaglia per la 19enne romana

"Questo oro per me vale tantissimo, sono davvero felice. Vincere a Roma è bellissimo - ha detto Pellacani ai mirofoni di Sjy dopo il trionfo -. Sono salita sul trampolino con la voglia di vincere. Ho lavorato tanto su questa gara, insieme a Tommaso (l'allenatore Marconi, ndr) ci abbiamo creduto molto e ci siamo riusciti". Per la giovane azzurra è la quinta medaglia in questa edizione degli Europei (la seconda d'oro dopo quella vinta nel team event), ma senza dubbio la più importante anche in prospettiva Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Come riesco a recuperare le energie in così poco tempo? La voglia di vincere c'è sempre, quella aiuta tanto. E poi ero molto emozionata e con tanta adrenalina la stanchezza non si è fatta sentire".