Europei di nuoto, tuffi: oro Marsaglia e bronzo Tocci nel trampolino 3 metri

ROMA - Non si ferma la pioggia di medaglie azzurre nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma . Altre tre vanno infatti ad arricchire il bottino dell' Italia , con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci che si mettono al collo uno l'oro e l'altro il bronzo nel trampolino da tre metri (uno strepitoso bis per i due tuffatori italiani, dopo il secondo e il terzo posto conquistati dal trampolino da un metro) e Alessandro De Rose che chiude terzo nei tuffi dalle grandi altezze . Marsaglia ha sbaragliato la concorrenza con il punteggio di 453.85, lasciandosi alle spalle il britannico Jordan Houlden con 428.55 (medaglia d'argento) e l'altro azzurro Tocci (bronzo con 392.70). Punteggio di 416.45 invece nella sua gara per De Rose, bronzo dietro ai due rumeni Popovici e Preda.

La gioia degli azzurri

"Mi tremano le gambe - ha detto Marsaglia dopo il trionfo -. È la prima volta che faccio una gara del genere, senza sbavature. La cosa più bella è che sono sul podio con il mio grande amico Giovanni. Sono contentissimo non ho parole: ci metterò del tempo per realizzare. Dedico quest'oro alla mia allenatrice Benedetta (Molaioli, ndr) che finalmente sono riuscito a buttare in acqua per festeggiare". Grande felicità anche per Tocci: "Sono stato bravo a recuperare dopo il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato - ha detto -. Sono stato aiutato anche dal pubblico che mi ha caricato, sostenuto e non demoralizzato. Lorenzo è stato bravissimo, se lo merita e sono contentissimo per lui. Un europeo fin qui fantastico per tutta la squadra".