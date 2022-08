Europei, Acerenza da sogno: è oro nella 10 chilometri!

ROMA - Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km agli Europei di fondo. Nelle acque libere di Ostia, l'azzurro delle Fiamme Oro , ha preceduto con un grandissimo sprint finale il duo francese composto da Marc Antoine Olivier (1'50''37) e Logan Fontaine (1'50''39) in 1'50"33. Solamente un 7° posto invece per Gregorio Paltrinieri con il tempo di 1'51"12. "C'era un mare bestiale, faccio tanta fatica - ha raccontato il fuoriclasse azzurro ai microfoni di Rai Sport -. Sapevo che c'era uno davanti, ho provato a riprenderlo ma m'ha distrutto. Ho capito che non ne avevo più e amen. Speriamo si faccia la staffetta".

Acerenza: "Una faticaccia, ma sono super felice!"

"E' stato davvero difficile. Il primo giro abbiamo saltato i rifornimenti, il secondo c'era qualcuno davanti ma non capivo chi fosse, al terzo ho iniziato a spingere. Il mare non permetteva di nuotare molto bene. E' stata una faticaccia ma sono super super felice". Così, ai microfoni di Rai Sport, Domenico Acerenza ha commentato il trionfo nella 10 km agli Europei di fondo a Roma.

Taddeucci conquista l'argento nella 10 chilometri

Giornata da ricordare anche per Ginevra Taddeucci, che ha vinto la medaglia d'argento nella 10 chilometri in acque libere femminile con il tempo di 2h 01'13"15. L'oro è andato alla tedesca Leonie Beck (2h01"15), bronzo invece per la portoghese Angelica André. (2h01'16"4). Quinta Rachele Bruni, settima Giulia Gabbrielleschi.

Taddeucci: "Contentissima, nel finale temevo di essere ripresa"

Ginevra Taddeucci ha commentato così a Rai Sport la medaglia d'argento conquistata nella 10 chilometri femminile: "Sono contentissima, negli ultimi metri ho tenuto che mi potessero riprendere. Ho cercato di mettere in atto le gare fatte in passato, sapevo che se restavo nelle retrovie non sarei riuscita a risalire. Un grazie va al mio allenatore (Giovanni Pistelli, ndr), mi sono allenata tanto e bene. E un grazie ai miei genitori".