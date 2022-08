ROMA - L'Italia fa la voce grossa e si aggiudica la medaglia d'oro anche nella specialità 4x1250 in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, oggi in scena a Ostia. La staffetta azzurra, composta in prima frazione da Rachele Bruni, poi Ginevra Taddeucci, quindi gli uomini con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, chiude la gara al primo posto davanti all'Ungheria che si aggiudica la medaglia d'argento. Terzo posto e medaglia di bronzo invece per la nazionale francese.