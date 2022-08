Butini: "Europei sono stati trampolino di lancio per i Giochi"

ROMA - Grande soddisfazione per il direttore tecnico dell'Italnuoto, Cesare Butini, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, dopo il trionfale Europeo concluso dalla Nazionale azzurra: "Se c'è un'Italia del nuoto vincente anche senza la Pellegrini? Sì, Federica ci ha insegnato molto, ci ha fatto capire cosa sia la determinazione unita alla voglia di fare e la professionalità. L'Italia sta raccogliendo i frutti di un periodo molto intenso, in cui ha lavorato parecchio nel cercare atleti e stiamo andando nella direzione giusta". Poi ha sottolineato: "La nostra attività è la punta di un iceberg, ma a noi piace che queste manifestazioni rappresentino un volano per tutto lo sport. Questi successi, uniti all'esaltante cornice di pubblico, porterà a più praticanti nelle piscine e ad allargare la base, con la possibilità di trovare più talenti nel futuro". Butini ha ricordato pure che l'Italnuoto ha giovanissimi di grande valore come Galossi e Pilato, atleti del calibro di Martinenghi ed esperti come Pizzini "che tengono duro e prendono ispirazione dai ragazzi per andare ancora più veloce".