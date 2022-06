Gli azzurri in gara sabato 18 giugno

Seconda giornata sabato 18 giugno dei 19esimi campionati del mondo di nuoto, in svolgimento a Budapest fino al 3 luglio. Scatta anche il nuoto alla Duna Arena. Alle 17 la cerimonia d'apertura. Seguono il programma, gli azzurri in gara e il palinsesto tv

Sabato 18 giugno

Nuoto dalle 9.00 - batterie - in diretta su Rai Sport + HD

200 misti fem nessuna italiana iscritta

400 stile libero mas con Gabriele Detti, Marco De Tullio e Lorenzo Galossi

100 farfalla fem con Elena Di Liddo

50 farfalla mas con Piero Codia e Thomas Ceccon

400 stile libero fem con Simona Quadarella

100 rana mas con Nicolò Martinenghi

400 misti mas con Alberto Razzetti

4x100 stile libero fem Italia non iscritta

4x100 stile libero mas con Italia



Sincro dalle 10.00 - preliminari libero combinato - in diretta su Rai Sport +HD

con Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala, Francesca Zunino

Sincro dalle 13.00 - preliminari duo mixed tecnico - in diretta su Rai Sport + HD

con Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero

Sincro dalle 16.00 - FINALE solo tecnico - in diretta su Rai Due

con Linda Cerruti



17.00 Cerimonia d'apertura

Nuoto dalle 18.00 - semifinali e FINALI - in diretta su Rai Due

400m stile libero mas – FINALE

100m farfalla fem – semifinali

50m farfalla mas – semifinali

400m stile libero fem – FINALE

100m rana mas – semifinali

200m misti fem – semifinali

400m misti mas – FINALE

4x100m stile libero mas – FINALE

4x100m stile libero fem – FINALE

