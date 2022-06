Mondiali: De Tullio in finale, record italiano nei 50 farfalla per Ceccon

Nella prima gioranta dei Mondiali di nuoto a Budapest subito in luce l'esordiente e l'esperto per l'Italia. Nei 400 stile libero Marco De Tullio è in finale con l'ultimo crono di 3'46"47 dopo aver chiuso una batteria al secondo posto. Il 21enne barese seguito da Christian Minotti e bronzo europeo con la 4x200 sl qui lo scorso anno vuole migliorare il quinto posto di tre anni fa a Gwangju. Lorenzo Galossi regala una gara in testa per quattro vasche (1'51"88), ma poi vanifica tutto con un finale con poca benzina e tanta emozione. Galossi, invece, chiude dodicesimo in 3'47"19.