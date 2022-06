Mondiali, Ceccon in finale nei 50 farfalla con il nuovo record italiano

BUDAPEST (Ungheria) - Thomas Ceccon abbassa ancora il record italiano dei 50 farfalla ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto. Il 21enne di Thiene, infatti, ha migliorato il primato nazionale stabilito in mattinata, portandolo a 22"79, terzo tempo complessivo - e alla pari del fenomeno americano Caleb Dressel - che vale la qualificazione alla finale . Il miglior tempo di accesso all'atto conclusivo lo firma il britannico Benjamin Proud in 22"76.

Ceccon: "Ho fatto i 50 farfalla per gioco..."

"Sto molto bene in acqua, 22"79 sbagliando l'arrivo in cui sono arrivato lungo. Sono contentissimo, domani avrò la semifinale dei 100 dorso e la finale dei 50 delfino nel giro di 20 minuti. Ma ce la giochiamo di sicuro. I 50 li ho ha fatti per gioco e sono tra i primi tre al mondo, penso che con questo tempo si può andare a podio", ha dichiarato l'azzurro a RaiSport.