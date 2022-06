Mondiali, Martinenghi nella storia: oro nei 100 rana

BUDAPEST (UNGHERIA) - Storico Nicolò Martinenghi , che vince la medaglia d'oro dei 100 metri rana maschili ai Mondiali di Budapest 2022 di nuoto diventando così il primo italiano a conquistare un titolo iridato nella rana. Alla Duna Arena, Martinenghi, varesino (Aqua Centurions - Circolo Canottieri Aniene), ferma il cronometro sul tempo di 58"26, nuovo record italiano. Completano il podio l'olandese Arno Kamminga, argento in 58"62, e lo statunitense Nic Fink, bronzo in 58"65. Questa è la prima medaglia dell'Italia in questi Mondiali di Budapest.

Le parole di Martinenghi

"E' stata una gara calcolata. Sapevo che tutti e tre eravamo allo stesso livello, oggi il fisico e la testa hanno fatto tanto. Ho imparato tanto in questi anni, sono contento di aver messo in pratica tutto quello che ho imparato. Spero di aver dato il via a una sfilza di medaglie in questi giorni". Lo ha detto Martinenghi a Rai Sport dopo l'oro mondiale. Sulla sua prestazione (58"26, nuovo record italiano), Martinenghi ha dichiarato: "Sono molto contento da un lato, dall'altro mi aspettavo qualcosina di meno nel tempo. Ma questa era una gara da vincere. E' una emozione allucinante, più di così non potevo aspettarmi".