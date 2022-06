Nuoto, Mondiali: bronzo all'Italia del sincro nel combinato

BUDAPEST (Ungheria) - L'Italia del combinato va a medaglia ai Mondiali di nuoto a Budapest. Il team azzurro raccoglie un bronzo con 92.0333 punti (27.6 per l'esecuzione, 36.9333 per l'impressione artistica e 27.5 per la difficoltà) e conquista la decima medaglia della storia del nuoto sincronizzato ai campionati del mondo, la prima in questa specialità. Confermate quindi le prime tre posizioni del preliminare. Vincono le ucraine con 95.0333 punti, seconde le giapponesi con 93.5667 punti. L'esercizio azzurro nasce dalla passione per una serie televisiva che narra il grande amore del sultano Solimano, detto il Magnifico o il Legislatore, che ha segnato la storia dell'impero ottomano. Il combo azzurro è stato il penultimo ad esibirsi. Insieme al capitano Gemma Galli, volteggiano Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo e Costanza Ferro, Marta Iacoacci e la nostra miss Italia Marta Murro, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. La coreografia è del trio Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina.