Flop Quadarella ai Mondiali di nuoto: "Un incubo, non ero io"

BUDAPEST (UNGHERIA) - "Non so cosa è successo, non ero io, ero irriconoscibile dall’inizio. Mi sembra di vivere un incubo". Sconsolata e quasi in lacrime Simona Quadarella che non brilla, anzi delude nella finale dei 1500 stile libero dei Mondiali di nuoto di Budapest 2022 . La campionessa uscente non sale nemmeno sul podio e chiude quinta con il tempo di 16'03"84, ben lontana dal suo record italiano. L'oro va a Katie Ledecky (15'30"15) che precede la connazionale Katie Grimes (15'44"89). Terza l'australiana Lani Pallister (15'48"96).

Nuoto, Mondiali: bronzo all'Italia del sincro nel combinato

Quadarella: "Non so cosa mi è successo"

"La batteria era andata bene, ieri stavo bene e anche oggi nel riscaldamento, mi dispiace, non so cosa sia successo. L’anno scorso ero stata male, quest’anno no, forse è stata la stagione difficile. 1500 stregati? Non so cosa possa essere successo, mi dispiace per mia madre che è venuta sin qui nonostante le difficoltà e volevo farle un regalo. Il podio era alla portata, sono andate forti loro ma era alla mia portata, è andata così. Ora devo resettare tutto e pensare agli 800, sperando che non accada di nuovo", ha dichiarato ai microfoni della Rai la Quadarella.