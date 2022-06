Mondiali, Ceccon da urlo nei 100 dorso: oro e record del mondo

BUDAPEST (Ungheria) - Uno strepitoso Thomas Ceccon frantuma il record del mondo (51"60) e, ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022, conquista il primo oro italiano nella storia dei 100 dorso in questa manifestazione. Una gara pazzesca quella condotta dall'azzurro che mette alle sue spalle gli americani Ryan Murphy (51"97) e Hunter Armstrong (51"98). Tutta la Duna Arena si è alzata in piedi per il 21enne di Thiene.