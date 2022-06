Mondiali nuoto, trionfo Pilato: oro nei 100 rana femminili

BUDAPEST (UNGHERIA) - Si chiude con un'altra medaglia d'oro la terza giornata di gare alla Duna Arena di Budapest per l'Italia, con Benedetta Pilato che ha trionfato nei 100 metri rana femminili ai Mondiali di nuoto. La nuotatrice italiana grazie ad una strepitosa seconda frazione rimonta e vince in 1'05"93 la finale. Battute allo sprint la tedesca Anna Elendt (1'05"98) e la lituana Ruta Meilutyte (1'06"02). Per l'Italia è la seconda medaglia d'oro di giornata dopo quella di Thomas Ceccon nei 100 dorso.