Leah Haies: il nuoto e l’acqua prima di cuffie e parrucche

Occhi verdi e un suadente sorriso, una ragazza come tante, diciassette anni da compiere a ottobre, un college da completare in Illinois tra un allenamento in acqua e in palestra, un po’ di social e le classiche ambizioni della sua età; è il il ritratto di Leah Haies, una ragazza semplice e umile. Lei però, è anche altro, tanto altro. Da oggi è ufficialmente una delle star del nuoto mondiale con il bronzo nei 200 misti, al pari delle sue colleghe, ed è anche un esempio fuori dall'acqua.